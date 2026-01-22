世界關注格陵蘭 美國則持續在伊朗附近增兵

美軍林肯號航空母艦官方臉書在1月18日貼出，艦上F-35C匿蹤戰鬥機進行操演的畫面。翻攝林肯號臉書



美國總統川普上週在「最後一刻」取消了對伊朗德黑蘭神權政府的懲罰性打擊，表示有力人士向他保證德黑蘭停止執行對抗議者的大規模處刑。但實際上，當全球從上週末開始密切關注格陵蘭局勢時，美軍本週以來已經大舉在伊朗週邊的中東地區增兵。

《華爾街日報》報導，川普仍舊要求國防部給他針對伊朗執行「決定性打擊」的方案報告。川普上週末呼籲伊朗需要政權更替，本週二（20日）在記者會上也說，他並沒有排除對伊朗的武力選項。他表示德黑蘭當局先前曾計畫處決837名抗議者，但在美國發出強烈警告後取消了行動。川普稱：「我們讓他們知道，如果那樣做，對他們來說將是非常糟糕的一天。」

美軍朝中東的戰略集結最醒目的就是林肯號航空母艦打擊群。這個原本在南海執行任務的美國艦隊，已在週二（20日）往西通過麻六甲海峽，朝波斯灣方向前進。據了解，林肯號通過麻六甲海峽後就已經關閉發送位置訊號的傳達器，這是不讓敵方知道己方位置、準備進行戰鬥部署的「隱蔽航行」標準動作。

美國海軍林肯號航空母艦。翻攝美國海軍官網

林肯號是率先配備F-35C匿蹤戰鬥機的美軍航艦之一，不像部署在加勒比海的福特號仍全以F/A-18作為艦載機隊。F-35的匿蹤與攻擊能力已經在去年以色列對伊朗的空襲，以及美軍發動「午夜之槌」行動轟炸伊朗核設施時，獲得充分的證明。相對地，伊朗雖然向俄羅斯訂購了新式的Su-35戰鬥機，但是到貨狀況存疑，也可能完全不構成戰力，伊朗能在天上與F-35較量的戰機可說是零。

美國海軍林肯號航空母艦甲板上的艦載機，以及尾隨的打擊群艦隊。翻攝美國海軍第三航空母艦打擊群臉書

另一值得注意的是，美國空軍原本駐紮在英國基地的F-15E「打擊鷹」戰機，已經調往約旦的美軍基地。美軍中央司令部（CENTCOM）隨後公開承認此調動，稱其能「增強戰鬥準備並促進區域穩定」。

美國F-15E「打擊鷹」可投放GBU-28「碉堡剋星」炸彈，能摧毀地底深處的設施。路透社資料照片

F-15E比起更強調空優作戰能力的F-15 C/D，空對空性能較差一點，但如上所述伊朗可能根本沒有戰機能升空對抗美軍機群，F-15E最擅長的對地轟炸預料在對伊朗的行動中可以扮演關鍵角色。與匿蹤的F-35相比，F-15E能攜帶更多、更大的炸彈，是美國空軍中「炸彈卡車」級別的戰鬥轟炸機。

美軍機群若要深入伊朗境內打擊目標，加油機支援必不可少。飛航資料顯示美方已經大舉調動KC-135空中加油機飛越太平洋，往中東移動。在去年的「午夜之槌」行動中，數十架次的KC-135為長途奔襲的美軍機群提供了所需的燃料。

KC-135對F-16戰鬥機進行空中加油。AIT臉書

此外，對於伊朗威脅會攻擊中東各地美軍基地，美方已經從伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain Al Assad）撤離，在卡達的烏代德空軍基地也已撤出部分人員，並加強添補愛國者系統防空飛彈。而且美軍近期已經使用多架次的C-17運輸機把美國陸軍的M1戰車以及M2裝甲步兵戰鬥車送到中東，加強基地的防衛能力。

在這些進展下，最新的觀察重點將是林肯號打擊群何時抵達波斯灣海域，以林肯號的航速估計最快可能週六（24日）抵達。甚至美軍另一艘航空母艦 布希號也於週二從維吉尼亞州諾福克母港啟程，網上評估認為其部署目標同樣是中東，不過官方尚未證實，且要抵達仍需數週時間。

川普上週叫停打擊伊朗的軍事計畫，一大原因是以色列向美方警告，他們尚未準備好面對伊朗可能發動的大規模飛彈報復攻擊。但是以色列Ynet 報導指出，以方官員強調的是空襲能否「決定性」推翻哈米尼政府。如果作戰計畫有把握讓伊朗神權政府倒台，以色列願意承擔可能同時有700枚飛彈襲來的飽和攻擊後果，因為和解決掉威脅以色列數十年的德黑蘭政權相比，這樣的犧牲值得。

