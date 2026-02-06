世界青少年發明展台灣選拔賽 台東2偏鄉學校奪金

（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東縣長濱鄉樟原國小與長濱國中，在「2026IEYI世界青少年發明展：台灣選拔賽」奪下金牌。長濱國中學生楊天銘、田若晴及李孟恩連續2年奪得金牌。

「2026IEYI世界青少年發明展：台灣選拔賽」得獎名單公布，台東縣代表隊表現優異，共獲2面金牌、2面銅牌及3項佳作。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，台東縣未來將持續鼓勵學生投入創新發明，激發更多具實用價值的優秀作品及學子的無限潛能，讓科學與創意在台東展現優質的創造力。

教育處長蔡美瑤表示，長濱國中楊天銘、田若晴、李孟恩3名學生，針對「在宅急症照護」需求，為行動不便的病患提供住院等級的居家照護，並有效降低院內感染風險，研發出金牌作品「零接觸護康天使」。

設計核心採用毫米波雷達技術，病患無需佩戴繁瑣設備，即可實現全天候「零接觸」監測心跳與呼吸等生命徵象。一旦系統偵測到生命徵象異常或接收到病患聲控求救，會即時透過語音、無線LED燈板及LINE通知照顧者，確保救援無時差，作品更整合了遠端視訊監測與語音密碼開門功能，提升了照護的靈活性與安全性。

蔡美瑤表示，另1個奪金的學校是台東縣最北端的樟原國小，全校雖僅有20名學生，卻由六年甲班學生廖昱晃、董韋杰研發出「智能甲蟲餵食器」，奪得國小組「便利生活類」金牌。

這件作品整合視訊、遠端餵食及語音聲控功能，解決了甲蟲飼養者無法隨時照護的痛點，充分展現學生觀察自然與整合科技的能力。

蔡美瑤表示，獲得銅牌和特別獎的東海國小學生林慕帆，從對外公的觀察出發，研發「銀髮族下車省力充氣靠墊」，透過自動充氣升降系統協助長者輕鬆起身，減輕腰部的負擔。東海國中以「多功能剪指甲盒」與「復健壓電球」分別獲得銅牌與佳作；賓茂國中的「靜心手機保管箱」、東大附小的「馬克杯防漏輔助器」也獲得佳作肯定。（編輯：李錫璋）1150206