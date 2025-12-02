世界非洲豬瘟疫情升溫 嘉大強化臺灣防疫全力守護養豬產業

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】全球非洲豬瘟疫情持續蔓延，南韓近期將疫情調升至「嚴重」等級，西班牙亦在時隔30年後再次出現病例。嘉義大學獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室負責雲林、南投、嘉義及臺南等縣市的檢測工作，而雲嘉南地區養豬頭數占全臺高達53.7%，嘉大將全力守護臺灣養豬產業，維護全民健康與食品安全。

為防堵疫情擴散，臺灣已強化多項防疫措施，並於2025年10月順利中止臺中梧棲的非洲豬瘟疫情。農業部表示，臺灣將積極爭取於明(2026)年重新列入非疫區國家；若能達成「單陽清零」乃至「重回非疫國」目標，將成為全球首例。農業部11月29日亦宣布，將西班牙自非洲豬瘟非疫區名單中移除，並禁止其活豬與豬肉產品輸入臺灣，國內市面常見的西班牙伊比利豬肉因此將暫時無法供應。

此次國內疫情爆發後，農業部、動植物防疫檢疫署、獸醫研究所及各縣市動物防疫機關與非洲豬瘟初篩實驗室共同承擔高度防疫壓力，全力阻絕病毒風險。嘉義大學獸醫學院吳瑞得院長指出，在此期間嘉大協助各縣市動物防疫人員並主動加班，連續超過20天無間斷投入檢測工作，只為確保疫情不再蔓延。

嘉義大學獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室，負責雲林、南投、嘉義及臺南等縣市的檢測工作。非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授統計，自疫情爆發至11月27日，全國化製廠相關檢測共完成6,114件，其中嘉大即執行2,142件，約占35%。檢測工作之所以能如期完成，除助理同仁加班投入外，更仰賴全體師生共同協力，為臺灣養豬產業提供堅實後盾。

面對全球非洲豬瘟疫情持續升溫，政府、學研界及產業界已展現高度防疫能量與決心。嘉大將配合政府持續提升生物安全與檢疫措施，嚴守防線，確保臺灣養豬產業的長期穩定發展。

圖：全球非洲豬瘟疫情持續蔓延，南韓近期將疫情調升至「嚴重」等級，西班牙亦在時隔30年後再次出現病例。嘉義大學獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室負責雲林、南投、嘉義及臺南等縣市的檢測工作，而雲嘉南地區養豬頭數占全臺高達53.7%，嘉大將全力守護臺灣養豬產業，維護全民健康與食品安全。（照片嘉義大學提供）