崔漢朝

1961年7月2日淩晨，一聲巨響，刺破天宇。他用雙筒獵槍，結束了自己的生命。他就是世界公認的美國大作家歐內斯特 海明威。

海明威1899年7月21日出生於奧克帕克的一位鄉村醫生的家庭裏，他的父親是一名鄉村醫生。海明威從小喜歡練拳擊、打壘球，喜歡鬥牛；還喜歡釣魚、騎馬、滑雪、打獵；喜歡音樂、繪畫；喜歡獵奇。海明威從小在瓦隆湖的農舍中度過，非常熱愛大自然。

青年時期，海明威追求積極動感的浪漫生活。1918年，不顧父親的反對，辭掉《堪城星報》記者職務，嘗試加入美軍以觀察第一次世界大戰的情況。冒著生命危險參加赴歐洲戰場紅十字會戰地救護隊，擔任救護車司機。他親眼目睹戰爭的殘酷性，米蘭附近彈藥庫爆炸，一個臨時停屍場中的女性屍體多於男性屍體，感到十分震驚。並以此為靈感，創作小說《永別了，武器》。

1920年，海明威擔任《多倫多星報》記者，後長期擔任駐歐洲記者，並以戰地記者的身份參加第二次世界大戰和西班牙內戰。戰爭嚴重損害他的身心健康。他多次負傷，腦震盪十幾次，出過三次車禍。在戰爭期間，他身上中彈九處，頭部受傷六次。他十八歲那年，在意大利炸傷，醫生在他身上取出237塊碎彈片，還有一些殘留體內無法取出。

他處在這樣一個血與火紛飛的黑色年代，深感未來和希望被戰爭的陰霾所吞噬，看不到明天的太陽。他生活沉鬱壓抑，深感孤獨與迷惘，他把這種源自戰爭生活的真實情緒體驗以小說的筆觸，投影到小說的人物身上去。

但是在生活不斷磨礪下，海明威也不再陷入無盡的孤獨與迷惘，勇敢直面戰爭。1940年，他發表了以西班牙內戰為背景的反法西斯主義的長篇小說《喪鐘為誰而鳴》，1950年出版以二戰後的威尼斯為背景的長篇小說《過河入林》，以及海明威以古巴漁民捕魚的真實經歷寫成的中篇小說《老人與海》。在這些作品中，他從穿越火線的戰爭的迷惘者，在身心被彈片所傷害的情況下，所展現的超強意志和毅力，應對實現人生的理念。在這些作品裏塑造出一個個臨危不懼、英勇頑強的“硬漢子。”也將作家海明威烙印上“硬漢子”的標籤。1954年，憑藉作品《老人與海》，獲得諾貝爾文學獎。

但再硬的漢子也抵擋不了精神與身體病痛的雙重折磨，海明威最終以自殺的方式謝幕人生。儘管如此，他執著與命運抗爭的精神，依然耀亮世界文學的星空。