世界首富馬斯克身價「突破6千億美元」創歷史 甩開第二名數千億

特斯拉與SpaceX創辦人伊隆・馬斯克（Elon Musk）再度改寫全球財富紀錄。根據《富比士》12月15日報導，馬斯克的淨資產已達約6770億美元（約新台幣21.2兆元），成為史上首位身價突破6000億美元大關的富豪，並大幅領先全球其他億萬富翁。

根據外媒報導，馬斯克這一前所未有的財富飛躍，主要來自他旗下私人航太公司SpaceX估值的急速攀升。外界近期傳出SpaceX正評估首次公開發行（IPO）的可能性，市場對其估值上看8000億美元，成為推升馬斯克財富的最大動能。

根據統計，馬斯克目前持有SpaceX約42%的股份，並持有電動車製造商特斯拉約12%至13%的股權。兩家公司合計構成他淨資產的絕大部分。不過馬斯克並未從特斯拉領取傳統薪資，其報酬主要來自股權激勵，且長期以特斯拉股票作為貸款抵押，而非出售持股，以維持對公司的控制權。

《富比士》指出，SpaceX估值的成長，可能為馬斯克帶來約1680億美元的額外財富，使其身價進一步拉開與其他富豪的差距。去年10月，馬斯克的個人財富才剛突破5000億美元，如今短短一年多再創新高。特斯拉方面，儘管面臨全球電動車市場競爭加劇與銷售壓力，該公司股價今年仍上漲約13%。馬斯克也於15日宣布正在測試無需前座乘客安全監控的無人駕駛計程車，帶動特斯拉股價單日上漲近4%。

此外，特斯拉股東於去年11月通過一項備受矚目的薪酬方案，批准向馬斯克提供總價值高達1兆美元的股權報酬，被視為企業史上最高的薪酬計畫。該方案反映投資人對馬斯克長期戰略的支持，尤其是將特斯拉定位為人工智慧與機器人技術領導者的願景。

除了特斯拉與SpaceX，馬斯克的版圖亦延伸至人工智慧領域。據《華爾街日報》報導，他創立的AI公司xAI正洽談新一輪融資，計畫以約2300億美元估值募集150億美元資金。截至目前，馬斯克本人及特斯拉、SpaceX與xAI均未對相關報導作出正式回應。不過分析人士普遍認為，馬斯克在航太、電動車、人工智慧與機器人等領域的布局，正持續重塑多個產業的發展方向。

根據彭博億萬富翁指數截至12月15日的排名，全球第二大富豪為Google共同創辦人賴利·佩吉（Larry Page），淨資產約2660億美元；第三名則為亞馬遜創辦人傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos），身價約2490億美元。相較之下，馬斯克的財富規模已與其他富豪拉開數千億美元的巨大差距。



