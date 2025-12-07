世界黃金協會：明年金價再漲30％

世界黃金協會預測，國際金價明年可能再漲30％，百貨周年慶也出現多名百萬級閃靈刷手。（本報資料照片）

國際金價續揚，再度站上4200美元水準，1日每盎司最高來到4271美元，今年以來上漲幅度超過6成，為全球表現最好的資產之一；黃金不斷刷新歷史紀錄，這股漲勢將延續到明年，世界黃金協會（WGC）近日報告顯示，2026年國際金價有望再上漲15％至30％。

外資機構對金價後市預期也同樣樂觀；美國銀行指出，黃金多頭格局延續到明年，預估明年平均價達4538美元，進一步挑戰5000美元不無可能；瑞銀預計2026年金價將進一步走高，年中目標價從原先預測的4200美元上調至4500美元，樂觀情境下，金價有上看4900美元的機會。

廣告 廣告

摩根史丹利表示，央行買盤持續，加上ETF資金流回升與實體資產需求強勁，2026年國際金價的中期價位將為4500美元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信直言，只要川普擔任美國總統的一天，黃金多頭格局將不變，理由很簡單，川普對全球實施對等關稅後，各國央行減持美債，全球不再視美元為最信任的貨幣，去美元化推升黃金重要性，「金本位」貨幣制度再度興起。

石文信表示，真正推升黃金價格的關鍵是各國央行持續買進黃金，今年10月黃金來到4382美元的新高紀錄，他認為，以這個價位為計算基礎，明年黃金還有上漲25％的空間，挑戰5000美元是必然趨勢。短期來看，聯準會12月降息機率高，黃金還有一波上漲攻勢。

世界黃金協會報告指出，展望2026年，黃金前景依然受地緣經濟不確定性影響。若當前環境保持不變，金價可能會在區間內波動，其走勢大體反映宏觀經濟的共識預期，參考今年的表現，明年很可能繼續帶來意外。

金價屢創新高，百貨周年慶也出現百萬級閃靈刷手，在周年慶加碼優惠期間內，等於高檔的金價可以多享一點優惠折扣；SOGO天母店透露，11月底首波周年慶期間，店內出現四名百萬刷手等級，鎖定保值黃金珠寶，除了搭配滿10萬元再抽價值9000元的黃金串珠外，消費者出手與搶占黃金最高22％回饋率、珠寶最高26％回饋率有關。

新竹SOGO近日周年慶也出現淘金潮，黃金珠寶專賣的點睛品、鎮金店、周大福等，業績較去年翻倍成長，金磚、金飾、金元寶狂賣；黃金多頭格局下，石文信建議，上班族只要有閒錢就可以買點黃金做投資，放長線、兩年後回頭看，黃金資產多是呈現上漲趨勢。

富蘭克林證券投顧分析，川普政策不確定性、地緣政治風險、央行儲備資產多元化，是金價保持高檔主因，金礦股亦持續受益，因為高金價獲利能力而提升，不過，黃金基金波動性較大，建議投資人採分批、定期定額投資來共享長期黃金多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。