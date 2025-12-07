世界黃金協會：明年金價再漲30％
國際金價續揚，再度站上4200美元水準，1日每盎司最高來到4271美元，今年以來上漲幅度超過6成，為全球表現最好的資產之一；黃金不斷刷新歷史紀錄，這股漲勢將延續到明年，世界黃金協會（WGC）近日報告顯示，2026年國際金價有望再上漲15％至30％。
外資機構對金價後市預期也同樣樂觀；美國銀行指出，黃金多頭格局延續到明年，預估明年平均價達4538美元，進一步挑戰5000美元不無可能；瑞銀預計2026年金價將進一步走高，年中目標價從原先預測的4200美元上調至4500美元，樂觀情境下，金價有上看4900美元的機會。
摩根史丹利表示，央行買盤持續，加上ETF資金流回升與實體資產需求強勁，2026年國際金價的中期價位將為4500美元。
台北市金銀珠寶公會副理事長石文信直言，只要川普擔任美國總統的一天，黃金多頭格局將不變，理由很簡單，川普對全球實施對等關稅後，各國央行減持美債，全球不再視美元為最信任的貨幣，去美元化推升黃金重要性，「金本位」貨幣制度再度興起。
石文信表示，真正推升黃金價格的關鍵是各國央行持續買進黃金，今年10月黃金來到4382美元的新高紀錄，他認為，以這個價位為計算基礎，明年黃金還有上漲25％的空間，挑戰5000美元是必然趨勢。短期來看，聯準會12月降息機率高，黃金還有一波上漲攻勢。
世界黃金協會報告指出，展望2026年，黃金前景依然受地緣經濟不確定性影響。若當前環境保持不變，金價可能會在區間內波動，其走勢大體反映宏觀經濟的共識預期，參考今年的表現，明年很可能繼續帶來意外。
金價屢創新高，百貨周年慶也出現百萬級閃靈刷手，在周年慶加碼優惠期間內，等於高檔的金價可以多享一點優惠折扣；SOGO天母店透露，11月底首波周年慶期間，店內出現四名百萬刷手等級，鎖定保值黃金珠寶，除了搭配滿10萬元再抽價值9000元的黃金串珠外，消費者出手與搶占黃金最高22％回饋率、珠寶最高26％回饋率有關。
新竹SOGO近日周年慶也出現淘金潮，黃金珠寶專賣的點睛品、鎮金店、周大福等，業績較去年翻倍成長，金磚、金飾、金元寶狂賣；黃金多頭格局下，石文信建議，上班族只要有閒錢就可以買點黃金做投資，放長線、兩年後回頭看，黃金資產多是呈現上漲趨勢。
富蘭克林證券投顧分析，川普政策不確定性、地緣政治風險、央行儲備資產多元化，是金價保持高檔主因，金礦股亦持續受益，因為高金價獲利能力而提升，不過，黃金基金波動性較大，建議投資人採分批、定期定額投資來共享長期黃金多頭趨勢，並提高投資組合多樣性。
其他人也在看
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 11
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
玉山金併三商壽有望晉升5大金控 「這時」停止股票過戶
玉山金擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽全部已發行股份，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票。玉山金近年積極擴展事業版圖，從銀行、證券，到併購保德信投信，如今進一步跨足壽險業，若順利整合，玉山金將擁有銀行、保險、投信3大核心體系、躍升為第5大上市金控公司。玉山金股...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 28
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
今年最大設備廠籌資案！「這檔」送件擬發CB籌逾17億 法人看好營收向上：手握CoWoS、SoIC雙題材
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台積電供應鏈之一的志聖（2467）向金管會提出發行無擔保轉換公司債（CB）募集逾17億元的資金案，引起市場注意。據了解，志...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
股、債、黃金「三殺」？日央行再掀升息風暴 阮慕驊揭3指標：美日安排好的局
全球超級央行周將至，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，市場近期熱議日本央行12月19日可能再度升息，更傳出「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發討論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文提出3點分析，他直言，19日的日本升息，是美日有共識之下的安排，既然已有安排，何來金融資產的崩跌。阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把12月19號日本央行可能再次升......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
0050喜迎南亞科、健策！外資仍與197萬股民作對「再提47億元離去」 00919也中刀
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周震盪走高，加權指數周五收在27980.89點，周線上漲354.41點，漲幅1.28%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周大買526....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球股市風向球將出爐！台股有望收復28K？
美股5日收高，輝達股價下跌0.53%，台積電ADR上漲0.61%。法人指出，市場靜待9日至10日聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議，將是全球股市後續走勢重要風向球。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話