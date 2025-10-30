即時中心／林耿郁報導

美國總統川普表示，他已下令美軍「立即恢復」核武器測試程序，結束自1992年以來長達33年的中止核試爆狀態。此舉被外界視為對中、俄兩國核武競賽的強烈反擊訊號，恐導致全球再度進入新冷戰時代，核戰危機也再度升高。

世界「核」平？綜合外媒報導，川普此番驚人言論，是在搭乘「海軍陸戰隊一號」（Marine One）飛往韓國釜山，準備與中國國家主席習近平進行貿易會談途中，透過個人社群平台Truth Social發布這項突如其來的重大指令。

廣告 廣告

川普在貼文中表示，因為「其他國家」的測試計畫，自己下令戰爭部（Department of War，原國防部）重新開始核武器測試，「必須在平等的基礎上進行。這個程序將立即啟動」，並且直接點名中國、俄羅斯。

33年後重啟 測試性質不明

目前外界尚不清楚，川普所指的「核武測試」是否包含實際的核爆炸試驗（由美國國家核安全局負責），或僅指核武載具、飛彈系統等較外圍的系統測試。

自冷戰結束以來，美國1992年9月以後，至今未再進行任何核爆炸試驗；且除了北韓於2017年進行過核武試驗外，全球主要國家近25年來，皆未再實施爆炸性核測試。

俄中表態與國際反應

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應指出，川普總統提到其他國家正在進行核武測試？截至目前，「我們不知有任何國家正在這麼做」。

俄羅斯總統普丁過去曾多次強調，若任何國家重新啟動核試，俄方也將採取「相應行動」。中國外交部則呼籲美方遵守核試驗moratorium（暫停協議）的承諾，維護全球戰略穩定與平衡。

維也納「全面禁止核試驗條約組織」（CTBTO）執行秘書長佛洛伊德（Robert Floyd）表示，任何國家進行核爆試驗，都將「破壞全球防止核武擴散的努力」，並危及國際和平與安全。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人哈克（Farhan Haq）重申，當前世界的核戰風險已達「驚人」水準，各國應避免一切可能導致誤判或升級的行動。世界絕不能重蹈過去的災難。

另外去（2024）年的諾貝爾和平獎得主、日本被團協也回應「無語」，絕不能讓這件事情成真。





原文出處：快新聞／世界「核」平？川普揚言立即重啟核武實驗 中俄、日本回應了

更多民視新聞報導

追求「核」平？3中國人黑市偷買「核物質」 喬治亞出手逮捕

中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功

保持戰略優勢！與習近平會面前 川普宣布美重啟核武試驗

