世界12強棒球冠軍紀念銀幣 11/12起開放領取

（中央社記者趙敏雅台北3日電）2024年台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，中央銀行特別推出「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，6月時開放預購登記。央行今天公布，11月12日起領幣，完成繳款預購的民眾在1個月內，持身分證明文件，赴預購時選定取貨的台銀分行領取。

為了慶祝台灣代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，央行委請台灣銀行公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。

紀念銀幣鐫有面額新台幣50元，含銀1/2英兩、成色999。銀幣正面以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃台灣代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」及「Ag 999」。

央行表示，這次紀念銀幣發售全數採用預購登記制，每人限申購1枚，每枚售價新台幣1600元。由於預購登記數量突破6萬枚，央行進行抽籤，7月3日公布名單後開放繳款。

央行今天公布，11月12日開放領幣，完成繳款的預購民眾自該日起1個月內，持身分證明文件，赴預購時選定取貨的台銀分行領取。如委由他人代領，代領人應攜帶身分證正本、中籤人身分證正本及委託書1份，委託書須由中籤人本人簽名。

至於未滿18歲者，由法定代理人提領，須攜帶中籤人身分證正本或戶口名簿正本，以及法定代理人本人身分證正本，至中籤人申購時所選擇的台銀分行領取。（編輯：潘羿菁）1141103