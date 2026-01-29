即時中心／高睿鴻報導

雖然台灣人口數僅佔世界不到0.003%，卻仍能出產名聞世界的企業；根據英國的品牌價值評比機構《Brand Finance》近日公布「2026年全球500大企業品牌」（Brand Finance Global 500 2026），台灣共4間公司入榜，包括台積電、國泰人壽、中信金控、聯發科，品牌總價值分別排行世界第47、407、418、451名。其中，台積電、國泰、聯發科的排名均比去（2025）年上升，至於中信金則是首度入榜。

此份榜單充斥名聞遐邇的世界級企業，品牌價值前10高者，分別為蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、抖音（TikTok/Douyin）、沃爾瑪（Walmart）、三星（Samsung Group）、臉書（Facebook）、中國國家電網公司。根據《Brand Finance》估計，蘋果是目前唯一品牌價值超過6000億美元（約18.9兆）的企業；微軟則達到5653億美元、谷歌及亞馬遜雙雙突破3000億，輝達則以1843億緊追在後。

快新聞／世界500強企業品牌出爐！台灣「這4間」公司強勢入榜 輝達殺進前5名

輝達執行長黃仁勳。（圖／民視新聞資料照）

台灣方面共4家入榜，其中，台積電排名從去年的51上升至今年第47，品牌價值達到394.08億美元，比去年增長15.1%。國泰人壽則是從487名上升至407名、中信金控首次入榜，位居418名、聯發科則從去年488名推進至今年451名。

對比去年榜單，當前的全球4大品牌沒有變動，榜首蘋果的表現依舊強勢，品牌價值上升5.8%；不過，榜眼微軟靠著雲端服務、訂閱及專業軟體等產品，增長幅度兇猛，一年內品牌價值跳升22.6%。至於第三名的谷歌，則是搜尋、廣告及雲端服務撐起雄厚基本盤、搭配AI驅動的產品，維持4.9%增長率。值得注意的是，從原本第9名躍升至今年第5名的AI大廠NVIDIA，品牌價值更是暴增109.8%，不僅取代原本的「老五」沃爾瑪，還超車抖音、臉書、三星等大公司。

對於輝達的迅猛增長，外媒評估認為，這顯示了該公司於全球AI基礎建設，確實扮演極重要的角色。

原文出處：快新聞／世界500強企業品牌出爐！台灣「4公司」強勢入榜 輝達殺進前5名

