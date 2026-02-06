世界90%核武庫在他們手上 ! 美、俄核條約到期 5年來首次高層軍事對話
[Newtalk新聞] 美國與俄羅斯於 4 日在阿布達比舉行高階軍事對話，這是雙方自 2021 年秋天俄羅斯全面入侵烏克蘭以來首次恢復此類交流。美國歐洲司令部表示，這項協議被視為「全球穩定與和平的重要因素」，目的是「避免任何一方誤判並防止局勢升級」。
本次會談恰逢《新削減戰略武器條約》（New START，簡稱「條約」）於 5 日正式到期之際，外界原本擔憂兩個核武大國可能展開新一輪核武軍備競賽。根據《彭博社》與俄羅斯《塔斯社》報導，美俄雙方已同意在未來繼續保持高層軍事接觸，並討論替代條約的可能方案。
白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特表示，美方計畫與俄方就新協議進行談判，以取代即將到期的條約。美媒《Axios》引述消息人士指出，在新協議談判期間，雙方將同意至少遵守現有條款六個月，但此安排仍屬「口頭協議」，尚未獲兩國元首正式批准。
美國歐洲司令部強調，北約歐洲最高盟軍司令亞歷克蘇斯·格林克維奇擁有與俄羅斯總參謀長格拉西莫夫保持軍事對話的權力，以「避免誤判，並提供手段防止雙方意外升級」。格林克維奇在阿布達比會談中與俄羅斯及烏克蘭高級軍官進行交流。
此次對話由美國總統川普特使威特科夫及其女婿庫許納促成，旨在尋求結束俄烏衝突。《塔斯社》指出，美俄高層軍事接觸自 2021 年秋天已暫停近五年。
川普 5 日在社群媒體發文，批評《條約》為「糟糕協議」，並表示美俄應制定新協議以替代現有條約。知情官員透露，雙方計畫在條約到期後繼續遵守其條款六個月，以便就新協議進行談判。
克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方曾提出在條約到期後「延長一年」的建議，但尚未收到美方回應。佩斯科夫指出，若美方給出建設性回應，俄方將準備展開對話。
《新削減戰略武器條約》由美俄兩國於 2010 年簽署，2011 年生效，原有效期 10 年，2021 年雙方完成延長程序至 2026 年 2 月 5 日。條約到期後，兩國合計掌握約 90% 的全球核武庫。專家警告，條約失效可能引發新一輪核武軍備競賽，增加全球不穩定性及核衝突風險。英國《衛報》評論，此舉可能標誌 50 多年軍備控制努力的終結。
中媒《觀察者網》軍事主編施洋指出，川普歷來反對條約，續簽機率不大。但他認為，美俄短期內不太可能展開全面核武軍備競賽，兩國均缺乏大規模軍備擴張的資源與需求。
