世界90%核武庫在他們手上 ! 美、俄核條約到期 5年來首次高層軍事對話

美俄核武條約到期後，兩國合計掌握約 90% 的全球核武庫。 圖 : 翻攝自X帳號@NiKiTa_32156

[Newtalk新聞] 美國與俄羅斯於 4 日在阿布達比舉行高階軍事對話，這是雙方自 2021 年秋天俄羅斯全面入侵烏克蘭以來首次恢復此類交流。美國歐洲司令部表示，這項協議被視為「全球穩定與和平的重要因素」，目的是「避免任何一方誤判並防止局勢升級」。

本次會談恰逢《新削減戰略武器條約》（New START，簡稱「條約」）於 5 日正式到期之際，外界原本擔憂兩個核武大國可能展開新一輪核武軍備競賽。根據《彭博社》與俄羅斯《塔斯社》報導，美俄雙方已同意在未來繼續保持高層軍事接觸，並討論替代條約的可能方案。

白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特表示，美方計畫與俄方就新協議進行談判，以取代即將到期的條約。美媒《Axios》引述消息人士指出，在新協議談判期間，雙方將同意至少遵守現有條款六個月，但此安排仍屬「口頭協議」，尚未獲兩國元首正式批准。

美國、俄羅斯與烏克蘭代表於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行首次三方會談，共同討論和平進程。 圖：翻攝自 Ｘ @SEPeaceMissions

美國歐洲司令部強調，北約歐洲最高盟軍司令亞歷克蘇斯·格林克維奇擁有與俄羅斯總參謀長格拉西莫夫保持軍事對話的權力，以「避免誤判，並提供手段防止雙方意外升級」。格林克維奇在阿布達比會談中與俄羅斯及烏克蘭高級軍官進行交流。

此次對話由美國總統川普特使威特科夫及其女婿庫許納促成，旨在尋求結束俄烏衝突。《塔斯社》指出，美俄高層軍事接觸自 2021 年秋天已暫停近五年。

川普 5 日在社群媒體發文，批評《條約》為「糟糕協議」，並表示美俄應制定新協議以替代現有條約。知情官員透露，雙方計畫在條約到期後繼續遵守其條款六個月，以便就新協議進行談判。

美軍核潛艇導彈發射井。 圖 : 翻攝自US NAVY

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方曾提出在條約到期後「延長一年」的建議，但尚未收到美方回應。佩斯科夫指出，若美方給出建設性回應，俄方將準備展開對話。

《新削減戰略武器條約》由美俄兩國於 2010 年簽署，2011 年生效，原有效期 10 年，2021 年雙方完成延長程序至 2026 年 2 月 5 日。條約到期後，兩國合計掌握約 90% 的全球核武庫。專家警告，條約失效可能引發新一輪核武軍備競賽，增加全球不穩定性及核衝突風險。英國《衛報》評論，此舉可能標誌 50 多年軍備控制努力的終結。

中媒《觀察者網》軍事主編施洋指出，川普歷來反對條約，續簽機率不大。但他認為，美俄短期內不太可能展開全面核武軍備競賽，兩國均缺乏大規模軍備擴張的資源與需求。

