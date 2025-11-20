世界COPD 日：慢性阻塞性肺病的新治療進展──從氣管擴張到抗發炎生物製劑

作者/林招煌





每年11月19日的「世界慢性阻塞性肺病日」（World COPD Day）提醒著我們：慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）不僅是「會喘」的疾病，它是一個長期、進行性、與全身性發炎密切相關的重大公共衛生議題。根據台灣衛福部資料，COPD 影響超過 84 萬名國人，並長年位列國人十大死因之一；隨著台灣高齡化速度全球領先，未來負擔只會更沉重。

COPD 的核心挑戰：每一次急性發作，都在偷走肺功能

COPD 的病程並非線性惡化，而是以「急性發作（Acute Exacerbation, AE）」為重要轉折。每一次發作，都可能造成不可逆的肺功能下降，使下一次發作更快到來。當反覆發作累積至一定程度，患者可能出現：

日常活動即喘（如上階梯、買菜）

咳嗽、痰量增加

運動耐受度下降

需依賴氧氣治療或無創呼吸器

這些症狀往往讓患者「越動越喘、越喘越不敢動」，形成惡性循環。因此，臨床指引強調「減少急性發作、延緩功能下降」是治療目標的核心。

最新臨床與治療趨勢：從雙擴張、三合一，到瞄準發炎路徑的生物製劑

近年 COPD 治療已從傳統支氣管擴張，逐步向「抗發炎精準治療」邁進。以下為目前臨床最重要的治療方向：



1.雙長效支氣管擴張劑──LAMA＋LABA

LAMA（長效乙醯膽鹼拮抗劑）與 LABA（長效乙型交感神經刺激劑）並用，是目前控制症狀最穩定的基礎治療。透過雙重氣管擴張，能改善呼吸困難、提高運動能力，也能降低部分患者的發作風險。



2.三合一吸入治療──ICS＋LABA＋LAMA

對於以下患者，如：

一年中多次急性發作

血中嗜伊紅性球增高

肺功能（FEV1）明顯下降

ICS（吸入型類固醇）加入 LAMA/LABA 的三合一療法，可更有效降低急性發作率。





台灣多項臨床實務觀察也指出，三合一治療尤其適用於「反覆發作型 COPD」。





3.新世代抗發炎治療：Biologics 精準用藥

COPD 不只是氣道阻塞，更是一種複雜的慢性氣道發炎疾病。近年研究顯示，有部分患者的發作與「第二型發炎（Type 2 inflammation）」密切相關，其免疫機制與氣喘、異位性皮膚炎、嗜伊紅性食道炎等疾病存在共通性。這使得生物製劑（Biologics）在 COPD 成為重要研究突破。



近期全球研究聚焦於：

抑制 IL-4 / IL-13 路徑

抑制 IL-5 / IL-5R 路徑

抑制 TSLP（thymic stromal lymphopoietin）上游發炎驅動

針對「嗜伊紅性球偏高」、「反覆急性發作」、「傳統治療效果不佳」的族群，生物製劑有望降低嚴重發作風險，並改善生活品質。目前已有藥物進入後期臨床試驗，預期將在未來幾年改寫 COPD 的治療策略。





4. 非藥物治療的重要性──不是「加減用」，而是治療基石

COPD 的控制不能只靠藥物，還包括：

戒菸（最關鍵）

肺部復健（改善耐力與生活品質）

及早接種疫苗（流感、肺炎鏈球菌）

規律運動

避免空污暴露

國際 GOLD 指引更強調，肺復健能有效降低住院與發作，是不可忽視的標準治療之一。

如何及早察覺？「閉氣挑戰」只是提示，真正關鍵是肺功能檢測

許多人會把「喘」誤認為老化或體力變差，但其實以下這幾點都有可能是 COPD 的早期訊號：

憋氣時間明顯偏短

活動容易喘

早上咳嗽、白色或黃色痰液

過去一年出現兩次以上類似感冒但久咳不癒

確診需依靠肺功能測定（spirometry），透過測量 FEV1/FVC 是否下降，醫師才能判斷疾病分級與適當治療。

未來展望：COPD 治療正邁向精準化、免疫化、重建化

COPD 的進一步研究正朝三大方向前進：

精準分類──不再只靠「FEV1」，而是依免疫型態、生物標記分群 免疫調控──生物製劑將加入標準治療版圖 早期診斷──社區篩檢、家庭醫師制度、AI 聲音分析皆在開發中

若能成功整合上述技術，COPD 患者將不再只是「延緩惡化」，而是有機會真正控制疾病、提升生活品質。





給大眾與高風險族群的提醒：

吸菸或曾吸菸者

長期暴露於油煙、粉塵、職業暴露

年齡 40 歲以上

長期慢性咳嗽、痰、喘

若出現以上情況，務必主動進行肺功能檢查。COPD 可控，但不能拖。越早診斷、越早治療，越能保住寶貴的肺功能。





參考資料

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Report 2024–2025.

Wedzicha JA, et al. Acute exacerbations of COPD. N Engl J Med.

Agustí A, et al. Precision medicine in COPD: new insights. Lancet Respir Med.

Han MK, et al. Chronic obstructive pulmonary disease phenotypes and endotypes. J Allergy Clin Immunol.

台灣胸腔暨重症加護醫學會 COPD 臨床指引。



