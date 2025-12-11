世禾爆發力驚人 2026業績看更旺

▲世禾近期股價表現強勢，今日法說會，看好2026年的營運表現。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 世禾今（11）日舉辦線上法人說明會，總經理陳學哲表示，受惠半導體客戶需求持續增溫，2026年營運展望明顯樂觀，整體業績可望優於今年，並預期2027年表現也不至於下滑，但是仍需關注貿易戰所帶來的外部變數。

世禾是台積電小兵之一，主要提供精密零件潔淨、零件再生與修復，以及零件買賣與庫存管理，合作品牌包括應用材料、東京威力科創與科林研發等國際半導體設備大廠。

今年前3季世禾營收達21.46億元、年增12.8%，其中台灣市場占比86%，中國約14%；以產業別來看，78%來自半導體，16%來自光電，半導體仍是核心成長來源。

陳學哲指出，目前公司設備產能利用率已達85%至90%，為因應未來幾年的成長需求，明年將新增一座新廠。不過，他也坦言，隨著產能擴張與人力需求增加，整體成本將同步上升，因此明年潔淨服務報價應不會出現大幅調降，市場供需仍相對緊俏。

世禾近期股價表現強勢，本週漲幅已達21.25%，11日股價收在214元，上漲7.81%。

