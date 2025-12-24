世紀初戀楊麗花歌仔戲特展 AI互動讓觀眾同台共演

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展明天登場，國立傳統藝術中心宜蘭園區展示館重現電視攝影棚布景，並結合AI互動體驗，讓花迷有機會與楊麗花「同台共演」。

傳藝中心今天發布新聞資料，從7歲首次登台演出，到成為電視螢幕上的俊帥小生，再到電影中變換多樣的角色，行政院文化獎得主楊麗花已成台灣歌仔戲代表性人物，她的演藝生涯見證歌仔戲從內台、廣播、電影、電視，再到大舞台的發展與突破。這一切不僅是她個人的歷程，也在台灣歌仔戲發展史上記上一筆。

展覽從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞台公演，一幕幕再現楊麗花如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全台，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星。展覽也將重現電視歌仔戲布景「乾清宮」，並以仿真人形模擬楊麗花小巨蛋公演的「薛丁山與樊梨花」演出場景，觀眾身歷其境感受演出盛況。

這次展覽由傳藝中心主辦，並獲公共電視、國家電影及視聽文化中心及台視無償授權提供相關展覽資源。楊麗花也提供多件珍貴展品，其中包含楊麗花親自設計，富有設計巧思的演出服裝及道具。此外，展覽更結合先進的AI互動體驗，讓花迷有機會變身女主角，實現與楊麗花「同台共演」的夢想。

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展將從12月25日到明年10月25日展出，地點在傳藝中心宜蘭園區展示館。明年1月中旬楊麗花預定將舉辦展覽見面會，親臨展覽現場，有興趣的民眾可留意官方訊息。（編輯：張雅淨）1141224