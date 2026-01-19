「世紀初戀．楊麗花」特展 重現歌仔戲黃金年代

記者劉昕翊／綜合報導

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展日前在傳藝中心宜蘭園區展示館開展，首週即破萬人參觀。為感謝一路相伴的花迷朋友，也希望臺灣歌仔戲文化能持續被看見，傳藝中心昨日辦理展覽見面會，邀楊麗花親臨現場與花迷朋友們見面。

特展架構以4大單元呈現楊麗花的生平與舞臺，從童年回憶到電視歌仔戲的黃金年代、再到力求突破的大舞臺公演，一幕幕再現楊麗花如何從「宜蘭囝仔」蛻變為全臺，乃至於東南亞、海外華人圈家喻戶曉的巨星，展期持續至10月25日止。

楊麗花上臺時直呼「真的好緊張」，她說，要辦展覽一開始真的是擔心到都睡不著，一心想的都是要怎麼樣才能讓觀眾看得開心，一進去就讓人驚艷，所以特別提供3套戲服並製作擬真頭像，希望讓人感覺她本人就在展場歡迎大家；宜蘭是她的故鄉又是歌仔戲的發源地，能在這裡展覽是她的光榮，向歌仔戲致敬，是她的義務和責任。

楊麗花說，「歌仔戲我是真心在做，因為我們傳承了3代人」，希望透過展覽推廣臺灣歌仔戲，歌仔戲一定要繼續傳承下去，只要還有觀眾，她就不會退休。（文化部提供）