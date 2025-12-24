「世紀初戀．楊麗花」 盡覽歌仔戲巨星之路

記者黃朝琴／綜合報導

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展今日於傳藝中心宜蘭園區展示館登場，重現電視攝影棚布景，並以仿真人形模擬演出場景，讓觀眾身歷其境感演出盛況；更結合AI互動體驗，與楊麗花「同臺共演」，回顧臺灣歌仔戲的輝煌年代。

結合AI互動 與楊麗花「同臺共演」

傳統藝術中心表示，此次為楊麗花首次大型個人特展，展期至明年10月25日，明年1月中旬舉辦展覽見面會，楊麗花本人將親臨活動現場，有興趣民眾留意官方訊息。

廣告 廣告

傳藝中心指出，楊麗花從7歲首次登臺演出，到成為電視螢幕上的俊帥小生，再到電影中變換多樣的角色，一路走來，已成為無數人心中的傳奇。其演藝生涯見證了歌仔戲從內臺、廣播、電影、電視，再到大舞臺的發展與突破；這一切不僅是她個人的歷程，也深刻印記在臺灣歌仔戲發展史上。

楊麗花也提供多件珍貴展品，其中包含她親自設計，富有設計巧思的演出服裝及道具，更重現宏偉的電視歌仔戲布景—乾清宮，並以仿真人形模擬楊麗花小巨蛋公演的《薛丁山與樊梨花》演出場景，觀眾可以身歷其境，感受演出盛況。

「世紀初戀．楊麗花」歌仔戲特展今日於傳藝中心宜蘭園區展示館登場。（傳藝中心提供）

「巨星之路」影片以超過40張照片貫串楊麗花從稚童到成為巨星的歷程，致敬歌仔戲巨星。（傳藝中心提供）

楊麗花2012年《薛丁山與樊梨花》謝幕戲服，由服裝設計家張叔平手工打造，營造大氣華麗的氛圍。（傳藝中心提供）