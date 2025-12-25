世紀合體！四大天團為齊聚醫護人員開唱 向守護生命的天使致上真摯感謝

記者鄭尹翔／台北報導

平安夜最療癒的應援！宇宙人、Tizzy Bac、告五人排除萬難齊聚彰基 用歌聲致敬第一線白衣天使。（圖／相信音樂提供）

在平安夜前夕，音樂化為最溫暖的祝福，宇宙人、Tizzy Bac、告五人與麋先生四組超人氣樂團排除滿檔行程，於12月23、24日齊聚彰化基督教醫院，參與「彰基醫護音樂節」，用歌聲向第一線醫護人員致敬，感謝他們長年守護生命、無私付出。

告五人嗨翻彰基。用音樂助陣釋放壓力。（圖／相信音樂提供）

剛完成台北小巨蛋萬人演唱會的宇宙人馬不停蹄南下彰化，一連演唱〈陪我玩〉、〈那你呢〉掀起全場大合唱。團員阿奎、方Q輪番向醫護人員表達敬意，希望音樂能為大家充電打氣；小玉則分享母親是護理師的成長回憶，讓他對醫護辛勞格外有感，真摯發言感動全場。

Tizzy Bac以新作〈矛盾仔的春天〉揭開演出序幕，接連帶來〈我又再度依戀上昨天〉、〈You’ll See〉等經典歌曲，並應景準備耶誕氛圍曲目。他們表示，人生不同階段都曾在醫院被醫護人員溫柔接住，那份力量令人難忘，最後以〈The River〉為醫護人員獻上祝福。

告五人登場後氣氛瞬間沸騰，〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉首首引爆歡呼。團員與現場醫護幽默互動、笑聲不斷，安可曲〈好不容易〉更將情緒推向最高潮，為忙碌的白衣天使帶來片刻放鬆。

平安夜由麋先生接力送暖，從〈壞蛋〉到〈嗜愛動物〉層層堆疊情緒，團員感性表示，醫護人員正是努力替大家降低傷痛、守住希望的人，感人致詞令全場動容，最後加碼安可〈長成什麼樣子算愛情〉，讓音樂成為最深的陪伴。

四大天團難得合體，用音樂為醫護人員注入力量，也讓這個平安夜多了一份溫柔與感動，成為年末最暖心的時刻之一。

