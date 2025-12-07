世紀同框！周杰倫、阿信合體 F3跨3大洲拍MV 再創YT超狂紀錄

娛樂中心／程正邦報導

華語樂壇頂級夢幻組合 AI 都不敢想的合作成真

由天王周杰倫攜手「五月天」主唱阿信、以及經典偶像劇《流星花園》主演的言承旭、吳建豪、周渝民共同獻唱的全新單曲〈恆星不忘 Forever Forever〉，於 5 日無預警驚喜上線。這組橫跨音樂、戲劇兩大領域的「頂級夢幻組合」，瞬間引爆全網，讓歌迷陷入狂熱。許多粉絲激動表示：「這是連 AI 都不敢想像的組合」、「我最愛的人都在裡面」，將這次合作視為華語樂壇的年度盛事。

周杰倫站C位，和F3、阿信同台飆歌毫無違和感。（圖／翻攝自Youtube@相信音樂）。（圖／翻攝自Youtube@相信音樂）

〈恆星不忘 Forever Forever〉的強大號召力直接反映在數據上：單曲首播僅僅一天，全網觀看次數便已突破 2500 萬次的驚人紀錄。在國際影音平台 YouTube 上，該 MV 更在不到兩天的時間內衝破 1000 萬觀看次數，同時迅速奪下 YouTube Charts 的「最熱門音樂影片」第一名寶座。

〈恆星不忘 Forever Forever〉單曲上架一天，破25000萬觀看次數。（圖／翻攝自Youtube@相信音樂）

頂級規格製作 MV 橫跨 3 大洲重現青春彩蛋

為了匹配這組頂級陣容，〈恆星不忘 Forever Forever〉的音樂錄影帶（MV）也祭出了頂級規格的製作。據悉，這支 MV 製作團隊耗費心力，展開了為期 8 天、橫跨 3 大洲的拍攝工作，以捕捉壯闊的視覺畫面和細膩的情感氛節。

《流星花園》是當年許多少女的回憶，鉛筆盒裡貼滿偶像照。（圖／翻攝自Youtube@相信音樂）

MV 劇情更暗藏了許多令歌迷津津樂道的「青春彩蛋」，成功喚起了 2000 年代華語流行文化的回憶，包括畫面中巧妙地出現了當年瘋狂追劇時，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷，重現了 F4 當年的影響力。

MV中重現「五月天」當年組團的場景。（圖／翻攝自Youtube@相信音樂）

還有MV 裡耳機裡播放的是五月天《五月天第一張創作專輯》，標誌著組團與追夢的熱潮。緊接著，鏡頭轉向穿著經典紅色帽 T、高唱周杰倫《范特西》專輯中〈雙截棍〉的畫面，將兩位天王的代表作品巧妙地融入懷舊場景中。

周杰倫《范特西》專輯招牌紅帽T也入鏡。（圖／翻攝自Youtube@相信音樂）

〈恆星不忘 Forever Forever〉不僅是一首紀念友誼與青春的單曲，更是一次集結了華語樂壇黃金時代記憶的頂級跨界合作，其驚人成績也證明了這組夢幻組合在亞洲的無敵號召力。

