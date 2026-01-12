世紀同框！小S卡C位 與蔡依林、許光漢及CORTIS合照

蔡依林分享與CORTIS、許光漢和小S一同拍的大合照，C位正是久未露面的小S。（翻攝自蔡依林IG）

Jolin蔡依林日前受邀擔任金唱片頒獎典禮頒獎嘉賓，一登台展現國際氣勢，中、英及韓文三種語言切換，令人感嘆，之後，蔡依林在社群平台公開與CORTIS合照，當中包括許光漢，沒想到站C位的竟是小S。

蔡依林親自頒發新人獎給男團CORTIS，且台灣成員趙雨凡的暖心致詞，讓CORTIS的得獎成為本屆金唱片的高光時刻之一。去年9月，CORTIS一出道就被譽為「怪物新人團」，IG追蹤人數高達896萬，該團年紀平均17歲，蔡依林大讚CORTIS才華洋溢，並在IG接連曝光典禮美照，包括與CORTIS、許光漢和小S一同拍大合照，C位正是久未露面的小S，意味著小S復出的腳步可能又更近一步。

蔡依林在社群平台公開與CORTIS合照。（翻攝自蔡依林IG）

照片中，小S穿搭走運動風，一身黑還戴著黑色帽子，帽沿壓低的她，讓人看不清眼睛，不過燦爛的笑容仍被捕捉，可見到CORTIS的魅力之大。Jolin在IG貼文中，分享多張出席金唱片頒獎典禮的美照，並寫下：「認識了好多可愛、魅力四射的寶寶們，謝謝金唱片的邀請。」可見到這次出席典禮心情相當愉快。

