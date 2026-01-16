世紀大婚倒數9天！曾莞婷爆Lulu、陳漢典突街頭痛哭 「驚人內幕」曝

記者蔡維歆／台北報導

曾莞婷跟Lulu韓國街頭痛哭。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Lulu（黃路梓茵）、陳漢典、風田、楊銘威、曾莞婷、黃偉晉主持全新實境節目一同經營網路頻道。今（16）日盛大舉辦開播記者會，其實6人今凌晨3點才剛從韓國員工旅遊回到台灣，曾莞婷大爆料，1/25即將辦世紀婚禮的Lulu、陳漢典竟在負10度的韓國街頭大爆哭。

陳漢典跟Lulu主持新節目。（圖／記者鄭孟晃攝影）

曾莞婷爆料Lulu在韓國酒醉在路上抱著她爆哭，Lulu直喊：「我真的很愛莞婷姊！」Lulu解釋，因為覺得在演藝圈能遇到這群真心真意的朋友讓她很感動，「然後尤其是莞婷姐，就是我很好的姐姐這樣子，因為我本來自己就是姊姊嘛，然後莞婷姐她就很像我另外一世的姊姊，我們在這裡是用這樣子的身分相遇，就很謝謝她，然後更愛她」。

廣告 廣告

而這次《明星製作公司》去韓國，主要的製作人是風田，楊銘威被點名有點失控，溝通太直接，Lulu舉例，像是主持人的制服是皮衣，當時韓國氣溫負10度，主持人被規定要穿著不禦寒的皮衣。楊銘威酸溜溜丟下一句：「還不夠冷嗎？難道我們現在要做一集〈現在不准冷死〉嗎？」行徑爆走又好笑

更多三立新聞網報導

屏東北野公園新建工程動土！規劃77帳露營空間 打造屏北旅遊新亮點！

要抓台獨竟抓到舔共份子！劉樂妍怒嗆中國警方：我投訴到你叫媽媽

證實斷聯師父張菲多年！胡瓜首公開出面不忍了 鬆口「關鍵主因」

Lulu陳漢典大婚「憲哥豪包2百萬」！閨密曾莞婷鬆口了 驚人禮金曝光

