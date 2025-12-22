世紀婚宴倒數！陳漢典親曝籌備進度「預計席開60桌」

陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本一同主持節目。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）





實境推理節目《百分之一相對論》邀來陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本6名探員共同主持，今（22）日舉行首播記者會，將和Lulu（黃路梓茵）在下月舉行婚宴的陳漢典，也再度透露目前婚宴籌備進度。

陳漢典與Lulu世紀婚宴倒數1個月，如今正緊鑼密鼓籌備中，他提及賓客名單陸續在邀請中，目前正在統計人數，預計席開60至70桌，而他在一年多前將戴了多年的牙套拆除，今出席活動時氣色看似頗佳，他形容自己現在的狀態就是「容光煥發」，對婚宴日期始終守口如瓶，笑說一定會提前跟大家分享。

廣告 廣告

陳漢典透露，玩密室逃脫可以增加肢體接觸，被問及是否會跟老婆Lulu一起去玩，他則笑說Lulu不敢玩密室逃脫，自己不用用這種招數，「而且我不用這種招數的」，兩人日常平淡幸福。

而周曉涵則在「歡迎來到黎明別館」飾演媽媽，她笑說這是自己第一次飾演媽媽，不過在節目中的女兒是領養的，但在這部戲中嘗試滿多第一次，至於先前《罪後真相》導演陳奕甫被拍到進出周曉涵住處，她則澄清「就是朋友。」

至於茵聲過去與劉書宏有過一段情，先前劉書宏被爆與健身教練大打出手，導致肋骨骨裂，茵聲今被問及此事則說：「肋骨斷掉叫他趕快去看醫生」，兩人偶爾會聯繫關心愛犬，而她近日將一頭長髮剪短，自嘲「剪短之後就走下坡，那時候沒什麼作品」。



【更多東森娛樂報導】

●婚禮倒數1個月！陳漢典自爆「一家三口」最新籌備進度曝

●温昇豪演老師即興拋諧音哏！黃偉晉笑讚：老師很會玩

●北捷隨機攻擊奪命！Lulu沉痛發聲 百萬YTR提醒一事

