世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚

台北市 / 綜合報導

藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，也不乏動人時刻，在誓言儀式中邱澤許瑋甯感性告白，甚至一度哽咽，邱澤還說將愛她至死不渝，相當感人。

小時候媽媽牽妳的手帶妳探索生活世事，長大後媽媽親手交付換丈夫伴妳走過一生一世，藝人許瑋甯邱澤的婚禮不只浪漫也很感動，藝人邱澤說：「原來不是在哪裡，而是有了彼此就是家。」

一度哽咽誓言動人，而許瑋甯提到邱澤把她家人朋友的事都當自己的事，想永遠跟他在一起像小孩那樣快樂幸福，邱澤則說婚姻是承諾是陪伴，到世界盡頭到下輩子都要在一起，將愛她至死不渝，藝人許瑋甯說：「很謝謝有他啦，我覺得這段時間來，因為他是我滿大的陪伴。」

藝人邱澤說：「當我不知道該怎麼辦的時候，我知道身邊有她，我就會覺得一切都好很多。」你有看到粉紅泡泡嗎，沒有我只看到一片白光，太閃了太羨慕了，大家都說再次相信愛情了，藝人邱澤說：「愛情你比我想的閣較偉大，你予我這世人最後的期待。」

兩人因為電影「當男人戀愛時」結緣，那個「阿成」戀愛了，嗨唱「定情曲」告白那「浩婷」，對著邱澤可愛熱舞閃光彈真的太大了，他們也分享甜蜜，瞧瞧飯後甜點就是片中定情物「棒棒冰」，歌手彭佳慧說：「女人啊，我們都曾經期待能嫁個好丈夫。」

婚宴座上賓也很精彩，不只彭佳慧開唱，蕭敬騰也加入行列，還有藍心湄陳美鳳王陽明等，可說是半個演藝圈都到了，兩人從劇裡走到婚禮，接著將牽起彼此帶著兒子，一家三口幸福故事未完待續。

