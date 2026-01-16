世紀婚禮倒數！Lulu邀「2綜藝大咖」坐主桌 小S禮金會先到

Lulu（左2）、陳漢典分享婚禮進度。（池宗玲攝）

風田（左起）、楊銘威、曾莞婷、Lulu、陳漢典、黃偉晉16日出席節目記者會。（池宗玲攝）

將於25日舉行婚禮的陳漢典、Lulu黃路梓茵，今（16日）和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席《明星製作公司》開播記者會；好人緣的2人透露，婚宴席開60桌，邀請吳宗憲和王偉忠坐桌，吳宗憲也將擔任證婚人，為新人獻上祝福。至於小S？陳漢典表示，「她的禮金會到，很感謝。」

小倆口說，婚宴安排過程，最讓他們燒腦的便是座位安排。他們在意「誰跟誰會比較有話聊」，因為陳漢典先前和圈外朋友一起出席婚禮，和蔡康永、林志玲、哈林庾澄慶同桌，當他上台表演時，獨在位置上朋友緊張到完全不敢動，連菜都不敢吃。陳漢典想要照顧好每個朋友，希望自己婚禮避免這樣的窘境，他們也已經細心的傳訊給賓客們，不用擔心座位安排。

曾莞婷和Lulu友好，今被問到紅包要包多少？她幽默回：「他們都有憲哥的200萬了！」會找曾莞婷當伴娘？Lulu立刻搖頭，「當伴娘真的不行，沒有伴娘漂亮過新娘。」Lulu也坦言，的確有想找過曾莞婷當伴娘，但找不到能夠匹配的伴郎，所以安排曾莞婷抽捧花。

新婚的風田，透露日籍太太已移居來台，他說不會帶太太出席婚禮，「因為日本沒有這個習慣，不會帶另一半參加工作同事的婚禮。」而他宣布喜訊時，以「長澤雅美」形容太太，讓太太相當開心。

