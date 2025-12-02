世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好

記者趙浩雲／台北報導

許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。

許瑋甯分享一張婚禮會場照片，畫面中垂墜花藝、奶油白色系的舞台與燭光交織，氛圍唯美浪漫。她在照片上寫下：「一切都很美好，謝謝大家的精心打造，有愛有溫暖。」並向團隊致謝：「謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜地增加了很多會好好珍惜的回憶。」短短幾句話，流露出新人對婚禮完成度的滿意。

許瑋甯在婚禮後首度發聲。（圖／翻攝自臉書）

許瑋甯與邱澤自2021年因電影《當男人戀愛時》結緣並閃婚，今年7月迎來寶貝兒子，婚禮現場不僅眾星雲集，更因兩人罕見公開放閃、深情熱吻頻頻登上媒體版面，成為演藝圈近期最熱話題，看完王子與公主的童話戀情之後，讓人不禁又再相信愛情一次。

