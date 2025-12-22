世紀婚禮後感性發聲！ 王齊麟幸福喊：我並不完美「但妳總能接住我」

王齊麟昨天與老婆陳詩媛舉行世紀婚禮。（翻攝自王齊麟臉書）

奧運羽球男雙金牌王齊麟昨（21）日與「十元」陳詩媛，於萬豪酒店舉行「世紀婚禮」，他今天透過臉書感性發文，「我並不完美，但妳總是用妳的耐心陪伴我，讓我變成更好的人」。

王齊麟與陳詩媛（十元）今年6月登記結婚後，10月小倆口做人成功，並於昨天舉行婚宴，還邀請曾經的搭檔、現任運動部長李洋當證婚人，婚宴中還揭曉陳詩媛懷的是男孩。

王齊麟今天也感性發文說，有很多的感謝想說，有很多的故事想分享，先感謝所有協助及出席他們婚禮的大家，籌備了很久，除了希望和大家分享喜悅外，更希望的是給辛苦懷孕中的老婆一個難忘的婚禮。

廣告 廣告

「我很肯定妳就是我要牽手一輩子的人，我並不完美，但妳總是用妳的耐心陪伴我，讓我變成更好的人」，王齊麟說，不管自己輸球、贏球或迷惘，陳詩媛總能接住情緒，給他最溫暖的回應。

王齊麟謝謝陳詩媛為他付出很多，因為有陳詩媛，讓自己學會什麼是責任，也讓他知道什麼是一個家，在眾人的見證下，「我會信守在婚禮上對妳說出的誓言與承諾，無論在順境逆境我都會珍惜妳，成為妳最堅強的後盾，完成了讓我還意猶未盡的婚禮，回歸我們平凡而踏實的日常生活，而這些平凡的日常，就是屬於我們最簡單的幸福」。

更多鏡週刊報導

高雄狂男發文嗆「跨年夜幹大事」炸掉小港機場 遭航警逮捕「立刻縮了」

亂不停！中國海警船又闖金門限制水域 海巡一對一併航強勢驅離

陳以信宣布退出藍營台南市長初選 林俊憲分析：國民黨怕的就是民進黨團結