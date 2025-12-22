世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝

記者林汝珊／台北報導

南韓「模範情侶」金宇彬與申敏兒在經歷10年愛情長跑後，20日晚間於首爾新羅飯店 Dynasty Hall 舉行非公開婚禮，正式結為夫妻。22日經紀公司才曝光婚禮現場照片。只見申敏兒身穿繡滿花朵的白紗、緊勾著金宇彬的手露出甜笑，洋溢幸福氛圍。

申敏兒、金宇彬10年愛情長跑。（圖／翻攝自IG）

申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。

「Galaxie」系列以路易威登經典Monogram花朵為靈感，項鍊以18K白金搭配鑽石打造，線條貼合、光澤細緻，不論白天或夜晚佩戴都十分亮眼；耳環則來自「LV Diamonds」系列，中央鑲嵌品牌標誌性的Monogram Star星形切割鑽石，低調中帶著高級感，也讓申敏兒的婚禮造型更加分。

兩人的婚禮選在新羅飯店最頂級的 Dynasty Hall 舉辦，該場地向來以隱私性高、規格頂級著稱，過去全智賢、金妍兒、金玉彬等藝人婚禮也皆在此舉行。曾有婚禮策畫師透露，Dynasty Hall 的基本費用本就不斐，天花板的水晶吊燈屬於額外加價項目，若加上餐費、舞台與整體佈置，整場婚禮花費推估至少高達韓幣1億元以上（約新台幣200萬元），被形容為「天價婚禮場地」。

