世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

記者趙浩雲／台北報導

邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。

影片中婚宴背景音樂突然播放《當男人戀愛時》主題曲《愛情你比我想的閣較偉大》，主持人Lulu一Cue：「許瑋甯」許瑋甯立刻害羞又興奮地站起來，穿著貼身白色禮服在花海布置前跳起可愛的舞步，邊扭腰邊笑，整個人像回到少女般的姿態。

許瑋甯被Cue上台還有點小害羞。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯開始熱舞。（圖／翻攝自IG）

最甜的瞬間落在歌曲唱到「你是我烏暗的心唯一的光」這句時，許瑋甯突然用手指先指向邱澤，再指向自己，像在舞台上公開示愛。邱澤看著老婆玩得開心，全程用手托著臉、笑得像被融化，眼神完全離不開她，寵妻畫面讓現場賓客全都融化，最後邱澤也High了，拿起麥克風上台開唱。

許瑋甯指著邱澤表示「你是我烏暗的心唯一的光」，邱澤寵溺的笑了。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯受訪時透露，希望親友們來到婚宴「能真的開心玩起來」，歡迎大家一起加入表演行列，而她本人也完美示範了主人家放得最開的一刻。影片曝光後在網路上紛紛炸開，引發熱議，網友都大讚這就是愛情最好的樣子，偶像劇竟然會有成真的一天。

