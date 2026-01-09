世紀婚禮變「資產大清算」！富二代、名媛互告判決出爐：爭一口氣

社會中心／程正邦報導

富二代、名媛的世紀婚禮告吹，對簿公堂變資產清算大會。（示意圖／pixabay）

一段原被外界看好「門當戶對」的豪門聯姻，最終竟演變成一場法庭上的財產割喉戰。一名上市櫃公司家族出身的 C 姓男子與知名 A 姓名媛，原定完成世紀婚禮後赴英度蜜月，卻在訂婚後因名車名錶的「開單要求」、出軌疑雲及婚期延宕等問題反目成仇。台北地院判決近日出爐，認定雙方已合意解除婚約，必須互還價值數百萬元的訂婚贈禮，名媛請求的 885 萬元賠償金則遭判敗訴。

名媛指控未婚夫帶異性回家，疑似外遇劈腿。（示意圖／翻攝自pexels）

金童玉女的裂痕：是「門當戶對」還是「金錢物化」？

這起豪門訴訟案揭露了上流社會婚約背後的沈重代價。A 女指稱，訂婚後男方態度丕變，不僅要求女方家長準備藍寶堅尼 Urus 與保時捷 Macan GTS 作為嫁妝，還指定要 百達翡麗（Patek Philippe） 名錶。她認為這段感情已被嚴重「物化」。

C 男則辯稱，提及名車與名錶僅是符合雙方既有的高規生活水平，並非惡意索討。他強調，婚期延後是因命理師建議「29歲運勢不佳」，且女方家中正逢喪事，並非無故推諉。

出軌疑雲與肉搏衝突：法官認定雙方皆有過失

雙方在法庭上互相揭短，豪門生活的陰暗面表露無遺。A 女提出錄音證據，指控男方曾私自帶異性回家。男方則反指 A 女情緒管理不佳，曾在家人面前與他爆發肢體衝突並將他「抓傷」。

法官審理後認為，男方承認帶異性回家確有瑕疵，但女方動手抓傷人也對婚約破裂負有責任。由於雙方並非法律上的「完全無過失方」，因此 A 女請求的 585 萬元損害賠償與 300 萬元精神慰撫金全數被駁回。

富二代要求未婚妻歸還1.83 克拉鑽戒等名牌服飾和聘禮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

財產大清算：從 1.83 克拉鑽戒到「烏魚子」都要還

判決最引人注目之處，在於巨額精品與民俗禮品的清算清單：男方贈與的 1.83 克拉鑽戒、香奈兒（Chanel）皮帶、RV 高跟鞋及極其難買的 愛馬仕 Mini Lindy 包。甚至連訂婚當天的「六色糖」、燕窩、干貝與烏魚子等聘禮也須折現或歸還。

女方贈與的愛馬仕皮帶、Berluti 皮鞋、價值 48 萬元的 5 兩純金項鍊，以及已使用的 LV 包與圍巾，折合台幣約 36 萬多元。男方也須歸還。1.83 克拉的鑽戒與藍寶堅尼嫁妝，原是展現家族實力的象徵，在關係崩解後卻成了法庭上的「證物」與「對帳單」。

