世紀官司後遺症仍在！安柏赫德自曝早已失去為自己發聲的力量

好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）因婚姻糾紛對簿公堂，相關訴訟自2020年至2022年間引發全球關注。（圖／翻攝自IG）

從全球焦點到選擇沉默。一場橫跨法庭與輿論的風暴過後，安柏赫德不再站在鎂光燈中央，而是走進紀錄片，談她如何在官司與網路聲浪中，逐步失去為自己發聲的力量。好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）因婚姻糾紛對簿公堂，相關訴訟自2020年至2022年間引發全球關注。2020年，強尼戴普在英國控告《太陽報》誹謗敗訴，2022年，雙方於美國維吉尼亞州進行誹謗官司審理，最終由陪審團裁定雙方皆需負部分責任。官司落幕後，安柏赫德逐漸淡出主流好萊塢影視圈，轉而投入劇場與較低調的創作領域。

近日，安柏在紀錄片《Sienced》中罕見受訪，坦言多年訴訟與輿論攻擊，對她的人生造成難以逆轉的影響，甚至讓她覺得自己已失去「發聲的能力」。該片由導演賽琳娜邁爾斯（Selina Miles）與國際人權律師珍妮佛羅賓森（Jennifer Robinson）共同製作，內容聚焦多名女性在追求正義過程中，面臨高額誹謗訴訟與權力不對等的處境，並已於日舞影展放映。

安柏在紀錄片《Sienced》中罕見受訪，坦言多年訴訟與輿論攻擊。（圖／翻攝自安柏赫德IG）

珍妮佛羅賓森曾於2018年協助安柏赫德應對相關法律問題。她在片中指出，誹謗訴訟正對女性揭露性別暴力產生寒蟬效應，並直言：「在#MeToo之後的世界裡，我們看到女性打破了文化上的沉默，公開談論基於性別的暴力行為。接下來出現的情況則是，她們被指控的加害者提出誹謗訴訟，聲稱：『這不是真的，這構成誹謗，我要向你索取鉅額賠償。』」

安柏赫德在紀錄片中也清楚劃下界線，表示自己不再以「受害者敘事」為核心：「這不關於我，我已經失去了發聲的能力。我不是來這裡講述我的故事，我不想講我的故事。事實上，我甚至不想再發聲了，這正是問題所在。」她回顧當年強尼戴普控告《太陽報》的英國審判時指出，案件結果與她的證詞密切相關，也因此承受極大壓力。她形容首次與羅賓森見面時，立刻感受到對方理解整體結構性問題，「發生在我身上的事情，是許多女性所經歷狀況的放大版。」

安柏赫德多次成為公眾攻擊對象，法院外甚至出現戴普支持者扮成《神鬼奇航》角色傑克船長，對她辱罵、丟擲物品的畫面。（圖／翻攝自IG）

紀錄片中亦呈現審理期間的激烈對立。安柏赫德多次成為公眾攻擊對象，法院外甚至出現戴普支持者扮成《神鬼奇航》角色傑克船長，對她辱罵、丟擲物品的畫面。她回憶是否該向媒體發聲時的掙扎：「如果他們對我丟東西，只會讓這個問題更加明顯。」但她也坦言，自己當時並未預料，女性在為自己說話後，情況仍可能持續惡化。儘管如此，安柏赫德並未完全失去希望。她表示，看見其他女性勇敢站出來對抗權力不對等，加上陪伴女兒成長，讓她相信改變仍有可能，「我相信，一切是可以變得更好的。」

