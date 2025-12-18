世紀整併保經版圖 組台保大聯盟

世紀民生擴大數位金融版圖，組成「台保大聯盟」。金豐集團總經理董峰如（左）、世紀董事長張祐銘（中）、金豐集團董事長董峰豪（右）。 （世紀民生提供）

記者林雪娟∕台南報導

世紀民生科技持續擴大數位金融版圖，日前公告再投資子公司台保大投資控股，加計前次投資，累計投入已達二點一億元，持股比重衝破七成，取得絕對主導權。董事長張祐銘表示，台保大已分階段收購華瀚、晨陽、金豐三家保經公司，預計共斥資四點五億元、各取得過半股權，組成「台保大聯盟」。聯盟除已取得網路保險銷售資格，業務部隊總人力也將突破兩千人，為明年即將開放的數位保險公司提前布局，力拚一年內推動上櫃。

張祐銘指出，保險經紀市場正快速朝向規模化與數位化發展，透過產業控股模式，整合通路、商品與科技資源，有助搶占保經市場主流地位。「台保大聯盟」未來將結合ＡＩ科技、雲端行銷與教育訓練平台，提升業務效率與服務品質，強化競爭門檻。

近期新加入「台保大聯盟」的金豐集團，也替聯盟挹注強大戰力。該集團旗下涵蓋企業管理顧問與保險經紀事業，於台灣及中國大陸設有多處服務據點，深耕企業經營風險轉嫁與個人生涯風險規劃。企業管理顧問事業專注企業勞動法規諮詢與顧問服務，已輔導超過七千家企業客戶，為台灣勞動法務管理顧問大型品牌；保險經紀領域，與國內外逾三十家壽險、產險公司維持長期合作，業務版圖遍及全台，具市場規模與穩固通路基礎。

世紀母公司上曜集團近年加速企業轉型，從傳統製造業出發，策略性跨足高端房地產開發，布局化工、生技、無人機及金融保險等產業，透過上下游與橫縱向整合，打造完整事業生態系。