世紀施壓！川普提醒黃仁勳與台灣 該實踐軍令狀了！
財經中心／師瑞德報導
在輝達發表亮眼財報後，川普向黃仁勳與台灣喊話了！提醒黃仁勳，甚至包括來自台灣的經貿談判代表，應該實踐軍令狀了！川普在個人社交平台Truth Social上引述黃仁勳的話：「Jensen Huang: “As I promised, production of Blackwell has started. AI - invented in America, made in America, built for America and the world.”（如我所承諾，Blackwell 已經開始生產。AI，在美國發明，在美國製造，為美國與世界而建。）」
畫面中，黃仁勳手持一塊標示「Blackwell」的晶圓，背景清楚可見 NVIDIA 與台積電（TSMC）的標誌，而站在黃仁勳兩側的，則是來自輝達與台積電雙方的高層代表。照片前方覆蓋一面美國國旗，強烈傳達「美國本土製造」的象徵意義。
川普的這段貼文，頗有要黃仁勳實踐之前立下「軍令狀」的味道，提醒他。業績亮眼，記得把輝達與台積電的工廠線搬回美國，才能讓美國再次偉大！
很顯然川普知道晶片廠回流美國勢在必行，而且一刻不能等，不過，沒有新鮮的肝、夠拼的人，一切都是虛的，因此，川普在11月19日於華府甘迺迪中心出席「美沙投資論壇」時，再度對外籍技術工人的角色發表公開看法。他表示，在半導體及高科技製造業即將回流美國、打造「美國製造」新動能的關鍵時刻，必須允許並歡迎外籍專才進入美國，以協助訓練美國勞工。川普強調，這一政策「正是MAGA（Make America Great Again）」的一部分。
川普向現場企業界與投資代表表示：「我愛我的保守派朋友，我愛MAGA。但這就是MAGA。那些人會教我們的人如何製造晶片，不久後我們的人就會做得很棒，然後他們可以回家。」，他指出，美國若要建設數十億美元的大型晶片廠，就不能只是從失業行列中找工人操作機器，而是需要真正懂技術的人進場。他說：「你不能以為從失業名單上就能找到人來開設晶片產線。」
回應保守派反彈：人才輸入是現實需求
此次談話正值川普政府在移民及簽證政策上與保守派基礎發生矛盾。日前他與 Laura Ingraham 在福斯新聞討論中爆出言論：「你們說我們這裡有足夠人才？不，你們沒有。」他直言美國缺某些關鍵技術人才，「人是要學習的，你不能把失業者丟進工廠就做飛彈」。這種說法引發部分MAGA支持者與保守派評論員的不滿，他們認為此舉背離「優先保障美國勞工」的立場。
川普也承認自己可能「要承受一點批評」：「我愛MAGA，但這就是MAGA。」他稱反對者是「非常非常聰明」與「不可思議的愛國者」，但同時表示他們「不理解，我們的人必須被教導」。他這番話意味著，為了重振美國製造能力，政策方向將更加務實：在優先保護國內勞工之餘，更注重為產業提供技術支撐與人才鏈。
製造回流與人才短缺交會點
美國近年積極推動半導體與高科技製造產業回流，美國政府通過《晶片與科學法案》撥款逾520億美元以吸引廠商。以台積電為例，其在亞利桑那州投資約1650億美元興建晶圓廠、封裝廠與研發中心，僱用數千名工程師、包括大量外籍專才。
9月於喬治亞州一處現代汽車與LG電池工廠的移民稽查行動，更凸顯此類高端製造場域對外籍技術人員的依賴。川普援引該事件說：「他們被要求滾出去，我說：『停下，不要傻了。』我們解決了，現在他們在教我們的人如何做。」此言透露出對外商在美設廠所需技術鏈與人才鏈的理解。
「台灣模式」打造產業聚落
台積電會變美積電嗎？台灣的科技大廠會整場遷移到美國？相關科技人才又將會怎樣流動？來看看台灣各界的說法。 針對台美第5輪實體磋商進展，行政院副院長鄭麗君於今年 10 月初自美返台時表示，台灣在擴大對美投資方面，提出了有別於日、韓、歐盟的獨特策略「台灣模式」。該模式是以企業自主規劃投資為主軸，搭配台灣政府的金融信保機制，並透過台美「G to G」（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落。鄭麗君透露，此模式已獲得美方正面回應，目的是在深化台美經貿關係的同時，鞏固雙方在高科技領域的領導地位。
鄭麗君進一步解釋「台灣模式」的四項內涵，強調這不能簡化為簡單的「類科學園區」概念，因為雙方政府的角色極為重要：
首先，產業投資規劃由企業自主決定，政府則負責整合民間布局；其次，由政府建立金融信保機制，增加對企業的金融支持，鼓勵業者投資；第三，台灣願意憑藉科學園區的獨特經驗，透過台美「G to G」合作，創造有利於產業聚落形成的環境，以降低企業單打獨鬥的成本與風險。
最後，為促成產業聚落形成，台灣希望美方能優化投資環境，提供土地、水、電等基礎建設，以及簽證支持、法規環境等，共同打造供應鏈。政院人士透露，此「供應鏈合作」產業業別包括半導體、半導體供應鏈，以及 AI 伺服器在內的電子製造服務（EMS）等高科技產業。
吳誠文：美國有誠意，欣然同意我方要求
國科會主委吳誠文在APEC 峰會返國記者會上，證實了「台灣模式」的推銷成功。吳誠文透露，台灣代表團在會議期間，與美國國務卿盧比歐等國務院官員深入談論此議題。
吳誠文表示，美國政府基於互利目標，希望台灣提出使用「台灣模式」所需協助，而我方提出的各項要求，美方都欣然同意。他強調：「協助台灣等於是在協助美國」，透過台灣模式協助供應鏈業者在美國靠近半導體製造基地快速整合，能有效減省成本、提升良率，讓兩國連結更緊密。
吳誠文進一步指出，該模式除涵蓋半導體產業，也希望擴展到AI 伺服器、雲端資料中心，甚至到資通訊等領域。他樂觀認為，隨著產業市場擴大，台灣國內製造也會更為繁榮，實力將更為擴充。
龔明鑫：樂於分享經驗，不擔心矽谷被掏空
針對「類科學園區」概念，前經濟部長龔明鑫受訪時也指出，經濟部推動的政策是「立足台灣、布局全球」，科學園區的發展模式是台灣產業的典範，全世界都有興趣。龔明鑫強調，就像矽谷很成功，但矽谷也沒有因此被掏空，將科學園區的成功經驗分享給友邦，反而能創造更正向的連結。他表示，其他國家可能願意提供行政措施，甚至土地、水電設施等基礎設施支持，只要遵循勞工規範，台灣樂於與友邦討論合作細節。
儘管官方樂觀看待此模式，但外界亦有評論指出，協助他國打造產業聚落的構想，可能導致台灣企業投資外流、人才出走，風險高於單純的「晶片五五分」說法。政府在推動此模式時，仍需審慎評估其長期成本與後遺症。
