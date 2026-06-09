世紀民生無人機 搶佔民用、商用、防衛市場
[NOWNEWS今日新聞] 世紀民生看好低空經濟，自今年初起擴大投入大量資源，憑藉既有的IC設計、AI運算與系統整合實力發展無人機。董事長張祐銘表示，將在民用、商用與防衛三大市場同步擴張，並善用併購與策略合作放大綜效，目標是成為亞太區無人系統與反無人機解決方案的領導品牌，並為股東創造長期且可持續的價值。
五大高附加價值的核心技術與產品模組
1.自製AI智能追蹤（AI Tracing）晶片模組：整合邊緣運算與電腦視覺，達成移動目標的即時辨識、鎖定與自動跟拍，大幅提升任務效率。
2.自製EO/IR雙光鏡頭：同時搭載可見光與紅外線熱影像模組，實現全天候偵蒐能力，廣泛應用於夜間搜救、邊境監控與設施巡檢。
3.高效能農用無人機：主打精準農業，具備高效噴灑、地形跟隨與AI行程規劃功能，載重高達60公斤以上，協助客戶降低人力成本並提升作業效率。
4.消防繫留無人機（Tethered Drone）：透過地面供電繫留系統，實現空中持續滯空超過6小時的極致表現，提供高空灑水滅火，高空照明、通訊中繼與災區即時影像，切入應急救災的高成長利基市場。
5.長距離巡航無人機：具備優異續航與酬載表現，適用於海岸線巡邏、長程偵察與廣域巡檢等高單價任務。
世紀民生總經理張碩文指出，技術自主是最堅實的護城河，這些核心晶片與模組研發都不是短期內能被複製的能力。公司將持續把研發投入轉化為更高的產品附加價值與毛利表現，目前也瞄準機場、晶圓廠與重大活動要地的安防需求，結合原有通訊模組能力，積極投入開發反無人機系統（Counter-UAS）。
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