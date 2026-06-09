世紀民生研發無人機5大技術

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世紀民生強攻低空經濟，無人機五大技術大突破，迎成長新動能。 （世紀民生提供）

記者林雪娟∕台南報導

看好低空經濟的長期成長趨勢，世紀民生科技股份有限公司投入大量資源，憑藉既有ＩＣ設計、ＡＩ運算與系統整合實力，在技術研發、海外市場拓展與產品商業化同步推進，多項核心技術已完成自主突破，迎接成長新動能。

世紀民生深化低空經濟與智慧科技產業布局，將晶片研發與智慧運算技術，延伸至無人機載具開發，成功強化長期競爭優勢與毛利結構。無人機事業群已成功開發出五大高附加價值的核心技術與產品模組，包含自製ＡＩ智能追蹤晶片模組，整合邊緣運算與電腦視覺，達成移動目標即時辨識、鎖定與自動跟拍，大幅提升任務效率。

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自製ＥＯ∕ＩＲ雙光鏡頭，同時搭載可見光與紅外線熱影像模組，擁有全天候偵蒐能力並應用於夜間搜救、邊境監控與設施巡檢；主打精準農業，具備高效噴灑、地形跟隨與ＡＩ行程規劃功能，載重高達六十公斤以上的高效能農用無人機，協助客戶降低人力成本並提升作業效率。

而消防繫留無人機能透過地面供電繫留系統，在空中持續滯空超過六小時，提供高空灑水滅火與照明、通訊中繼與災區即時影像，切入應急救災的高成長利基市場；具備優異續航與酬載表現，適用於海岸線巡邏、長程偵察與廣域巡檢等的長距離巡航無人機。

世紀民生總經理張碩文強調，技術自主是公司最堅實護城河，從ＡＩ追蹤、雙光感測到繫留滯空超過六小時，不僅短期無法被複製，公司更瞄準機場、晶圓廠與重大活動要地的安防需求，結合原有通訊模組能力，投入開發反無人機系統。

海外市場部分，世紀民生無人機相關產品也成功進軍北美與東南亞市場，精準用於農業、公共安全與關鍵基礎設施巡檢等高附加價值。世紀民生董事長張祐銘表示，海外營收成長將是公司未來三年最重要成長引擎之一，於民用、商用與防衛三大市場同步擴張，善用併購與策略合作，放大綜效。