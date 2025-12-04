世紀民生首曝進軍大健康產業祕密武器 董座：「它」是集團營收成長關鍵引擎

世紀民生董事長張祐銘(左)表示，智慧戒指將成為公司切入 AI 大健康生態圈的核心入口，並與集團既有的保險科技、保健品與銀髮長照事業展開深度整合，成為推動集團營運成長的關鍵引擎之一。

根據研究機構的預估，具備監測多種生理數據的智慧戒指，可望在2035年前發展成為數十億美元的市場，因此吸引三星(Samsung)、宏碁等科技大廠陸續加入戰局，而近期在股市的話題公司—世紀民生科技(以下簡稱世紀民生)，早已在此領域默默佈局許久，趁著「2025 年台灣醫療科技展」，正式對外發表第三代全新升級的AI 智慧戒指「沛能戒」，宣示公司於 AI 大健康產業鏈的長線布局全面進入加速階段。

針對穿戴裝置市場變化，世紀民生智能戒事業群執行長劉元勛表示，全球智慧穿戴市場正從「時尚配件」轉向長時間、高頻率的「健康監測」，輕量化戒指型產品將成下一波紅利市場。世紀民生產品的核心競爭力是「一個環繞在你指間的私人健康管家」，已通過台灣NCC認證，並獲得2025年國家新創獎，具備24小時的指尖監測，包含：心律及心律異變監測、體溫、血氧、睡眠、壓力監測，以及生理週期管理、活動管理、卡路里等數據監測，並具備久坐、喝水、閉眼提醒等貼心震動提醒，以及遠端控制電子書翻閱、遙控拍照、簡報操作、影片切換等觸手可及的附加功能，並透過數據串聯，可全天候的掌握、關心家人的健康狀況。

劉元勛進一步指出，相較於手環或手錶，戒指因貼合指腹，即使在移動中，也比智能手錶更緊密的接觸皮膚，可取得穩定精準的訊號，真正做到「無感佩戴、持續記錄」；同時可提供保險、健康管理業者更具價值的資料來源，不僅民眾需求度可望進一步提升，對B2B合作估計也將更具吸引力。

世紀民生董事長張祐銘則強調，「早期健康資產累積」的理念正逐漸在高齡化社會發酵，因此包括中高齡健康管理族群、慢性病早期監控者、科技健康愛好者、重視睡眠保健等皆為智慧戒指核心客戶，透過精準生理監測與個性化建議，可讓用戶滿足對無痛晚年和高效健康管理的需求。此次第三代「沛能戒」的一大升級亮點，即是將導入體脂機、血壓計、血糖機等第三方設備串聯，邁向跨設備整合平台。世紀民生的策略不僅瞄準穿戴市場，更企圖打造屬於台灣本土的大健康平台與訂閱生態系。此舉意味公司將從「硬體銷售」走向「多設備＋數據服務的混合型營收模式」；長期來看，隨著付費訂閱比例提高，並讓 API 合作帶動穩定現金流，將有助公司持續展現整體獲利韌性。

張祐銘進一步表示，第三代「沛能戒」已成為公司切入 AI 大健康生態圈的核心入口，並與集團既有的保險科技、保健品與銀髮長照事業展開深度整合，形成高度延展的跨場景應用版圖。其中，「穿戴 × 保險科技」可協助保險端發展動態化、客製化健康保單；「穿戴 × 保健品」則能依個人生理數據提供精準營養建議；而「穿戴 × 銀髮照護」更可延伸至遠端監護、銀髮住宅管理與智慧生活服務，未來還可應用在NFC、門禁、智慧生活，打造多場景跨界服務。

張祐銘強調，在人口老化加速、自主健康管理需求攀升的趨勢下，AI 大健康產業已正式步入高速成長期。世紀民生鎖定「穿戴 × 保險保健 × 銀髮照護」三大核心場景，有望建構高黏著度的健康科技服務網絡，使智慧戒指成為推動集團營運成長的關鍵引擎之一。

