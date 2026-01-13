世紀民生*去年營收破30億 改寫歷史新高紀錄 啟動鳳凰計畫2.0

財經中心/綜合報導

世紀民生科技(5314) 12 月合併營收為新台幣4.2億元年增227％，再創歷年同期新高；累計2025 年第四季合併營收為新台幣11.8億元，季增53.72％、年增319％，累計2025 年全年合併營收達30.59億元，年增375％，世紀民生*在「鳳凰計畫」（Phoenix Project）策略執行下，帶動12 月、第四季與全年營收同步改寫歷史新高紀錄，展現公司轉型成果全面開花。

廣告 廣告

世紀民生*表示，公司轉型之所以能在短時間內見效，關鍵在於自2025年啟動的「鳳凰計畫」（Phoenix Project），以創新的商業模式為核心，透過「快速策略併購」與「逆向垂直整合」策略，在極短時間內構築出一系列精準的「能力收購」，成功奠定公司跨足AI智慧健康與新零售領域的關鍵基礎。目前集團已成功建構涵蓋產品研發、智慧製造、數位行銷與多元通路的一條龍銷售體系，世紀民生*不僅擴大保健與保養產品的市場觸及面，也有效提升從需求掌握、產能配置到銷售轉化的整體效率。在電商平台、內容導購、會員系統與製造端整併後的一條龍架構，旗下外泌體保健與相關保養產品已能在直播、電商與實體通路間快速放量，讓產品上市節奏、行銷投放與庫存調度更具彈性，也挹注公司12月的銷售業績能在年底消費旺季中大放異彩。

世紀民生*進一步表示，2026年在「智慧大健康」布局上，集團已清楚走出以單一產品銷售為核心的傳統路徑，轉而以「數據驅動＋服務整合」為長期成長主軸。從穿戴裝置累積健康數據，串接AI分析、營養保健、數位照護與保險服務，逐步形塑橫跨健康管理、風險預防與金融保障的整合型生態系，不僅回應高齡化與慢性病管理的結構性需求，也為營運模式注入可持續的服務型收入動能。近期世紀民生*便將「產品、數據與服務」深度融合，透過併購整合華瀚、晨陽、金豐三家保經公司組成「台保大聯盟」，利用超過 2,000 人的專業業務部隊與數位保險布局，建立起從預防保健到金融風險保障的完整服務鏈。

展望未來，世紀民生*維持審慎樂觀看法。隨著逆向整合與聯盟型併購架構逐步到位，集團下一階段發展重心將由「事業版圖擴張」轉向「既有資產效益放大」，透過「鳳凰計畫 2.0」於 2026 年啟動，把 AI 應用從內部營運管理，延伸至跨境供應鏈協同、風險定價機制與個人化照護服務，讓生技、金融、製造與流量資源不再各自運作，而是整合為可持續累積價值的資產池。未來也將以平台化思維深化與上曜集團的協同效益，朝向兼具資本效率、整合速度與規模複製能力的智慧大健康平台邁進，重新定義台灣健康與 AI 產業的成長模式，為下一階段成長循環奠定基礎。