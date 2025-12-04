世紀民生*推AI智能穿戴新品「沛能戒」

【記者柯安聰台北報導】世紀民生*（5314）參與2025 年台灣醫療科技展（Taiwan Healthcare+），大展公司AI智慧大健康生態系布局成果，並正式發表第三代全新升級的AI智慧穿戴新品「沛能戒」。



世紀民生*表示，「沛能戒」不僅在生理監測面向全面升級，更整合跨設備互聯的生態系思維，強化從硬體、數據、API到保險與銀髮照護的完整商業模式，成為台灣唯一媲美、甚至超越國際廠商的智慧戒指，有機會掀起智慧大健康產業市場新典範。



不僅如此，世紀民生*此次在展會現場上更祭出免費健康檢測、搭配集團「朝和生醫」保健品體驗方案，形成「穿戴 × 保健品 × 健康服務」的第一線導流策略，世紀民生*以期透過線下品牌接觸率活動，可有效擴大品牌能見度與潛在會員數，並帶動後端API、保險與B2B商務合作的滲透率提升，亦有助於為公司保健食品事業群、智能戒事業群帶來良好的業績成長空間。







(圖)世紀民生*穿戴新品「沛能戒」，全面強化生理監測與跨設備互聯生態系，串連硬體、數據、API、保險與銀髮照護，展現其AI大健康布局進入加速階段，打造台灣唯一可媲美國際的智慧戒指新典範。圖左為董事長張祐銘、圖右為智能戒事業群執行長劉元勛。



世紀民生*智能戒事業群執行長劉元勛表示，全球智慧穿戴市場正從「時尚配件」轉向長時間、高頻率的「健康監測」，輕量化戒指型產品將成下一波紅利市場。第三代「沛能戒」的核心競爭力是「一個環繞在你指間的私人健康管家」，已通過台灣NCC認證，並獲得2025年國家新創獎，具備24小時的指尖監測，包含：心律及心律異變監測、體溫、血氧、睡眠、壓力監測，以及生理週期管理、活動管理、卡路里等數據監測，並具備久坐、喝水、閉眼提醒等貼心震動提醒，以及遠端控制電子書翻閱、遙控拍照、簡報操作、影片切換等觸手可及的附加功能，並透過數據串聯，可全天候的掌握、關心家人的健康狀況。



世紀民生*董事長張祐銘強調「早期健康資產累積」的理念，並鎖定中高齡健康管理族群，尤其在預防慢性病及早期監控者、科技健康愛好者、重視睡眠保健等皆為核心客戶，透過精準生理監測與個性化建議，可讓用戶滿足對無痛晚年和高效健康管理的需求。此次第三代「沛能戒」的一大升級亮點，即是將導入體脂機、血壓計、血糖機等第三方設備串聯，邁向跨設備整合平台。世紀民生*的策略不僅瞄準穿戴市場，更企圖打造屬於台灣本土的大健康平台與訂閱生態系。此舉意味公司將從「硬體銷售」走向「多設備＋數據服務的混合型營收模式」，長期來看，隨著付費訂閱比例提高，並讓 API 合作帶動穩定現金流，將有助公司持續展現整體獲利韌性。（自立電子報2025/12/4）