世紀民生*砸4.5億整併保經版圖 「台保大聯盟」拚明年上櫃

財經中心/綜合報導

世紀民生科技(世紀民生*，5314) 持續擴大數位金融版圖，日前公告再投資子公司台保大投資控股，加計前次投資，累計投入已達2.1億元，持股比重衝破70%，取得絕對主導權。董事長張祐銘表示，世紀民生*分階段整合華瀚、晨陽、金豐三家保經公司，預計斥資4.5億元、取得過半股權，組成「台保大聯盟」。目前，聯盟除已取得網路保險銷售資格，業務部隊總人力將突破2,000人，戰力大增，為明年即將開放的數位保險公司提前布局，力拼於明年推動上櫃。

張祐銘指出，保險經紀市場正快速朝向規模化與數位化發展，透過產業控股模式整合通路、商品與科技資源，有助於搶占保經市場主流地位。「台保大聯盟」未來將結合AI科技、雲端行銷與教育訓練平台，提升業務效率與服務品質，強化競爭門檻。

針對近期新加入「台保大聯盟」的金豐集團，張祐銘指出，替聯盟挹注了強大戰力。金豐集團成立至今已逾30年，旗下涵蓋企業管理顧問與保險經紀事業，於台灣及中國大陸設有多處服務據點，包括行政中心、營業處及顧問公司，長期深耕企業經營風險轉嫁與個人生涯風險規劃。

其企業管理顧問事業，專注於企業勞動法規諮詢與顧問服務，協助建立勞動法務管理的規章制度、降低人事與法務風險，目前已輔導超過7000家企業客戶，成為台灣勞動法務管理顧問的大型品牌。而在保險經紀領域，金豐依循保險法第九條規範，以保戶最大利益為核心，與國內外逾30家壽險、產險公司維持長期合作，業務版圖遍及全台，具備一定市場規模與穩固通路基礎。

金豐指出，保險經紀最大優勢在於商品多元，能依客戶需求客製化規劃，已成為市場主流發展方向。目前金豐亦持續加大後勤與科技投資，建置完整行政支援系統、AI智能秘書、雲端行銷與培訓平台，並發展完善教育體系，協助業務團隊快速成長。

目前金豐的「管理顧問＋保險經紀」複合服務模式，已成功切入企業客戶與高資產族群，服務內容涵蓋企業安定責任準備金、職災與撫恤金規劃、退休與資產傳承規劃，以及理賠協助、保單貸款與契約變更等多元服務。

世紀民生*的母公司上曜集團近年加速企業轉型，從傳統製造業出發，策略性跨足高端房地產開發，並延伸布局化工、生技、無人機及金融保險等多元產業，透過上下游與橫縱向整合，打造完整事業生態系。市場法人認為，上曜集團積極切入數位金融與保險服務，有助於提升集團整體成長動能。