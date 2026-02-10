世紀民生*1月營收年增2.6倍 鳳凰計畫 2.0起跑

財經中心/綜合報導

世紀民生科技(5314)2026 年 1 月合併營收為新台幣4.90億元，月增15.87％、年增265.41％，主要受惠農曆年前、企業尾牙等消費旺季帶動，推升旗下大健康品牌以及自有品牌朝和生醫等多項明星產品需求顯著升溫，包括：健康睡眠「夢之淵」、關鍵營養補充「維骨泌」、健康美顏「雪肌泌」等產品銷售動能全面放量，創造公司1月份來自保健品與大健康領域的業績比重增加，成為支撐 1 月營收月增、年增的核心動能。

世紀民生*表示，近年集團積極在「智慧大健康」版圖的布局上，已開始走出以單一產品銷售為核心的傳統路徑，升級為結合數據應用與服務整合的長期成長引擎。隨著生態系逐步成形，集團以保健產品為核心，結合穿戴裝置長期累積健康數據，並導入 AI 分析，串聯營養保健、數位照護與保險服務，正逐步形塑橫跨健康管理、風險預防與金融保障的整合型生態系，對接高齡化社會的結構性需求，為未來營運模式注入具延續性的服務型收入動能。

世紀民生*進一步指出，公司轉型之所以能在短時間內展現成效，關鍵在於自 2025 年啟動的「鳳凰計畫」（Phoenix Project）。該計畫以創新的商業模式為核心，透過「快速策略併購」與「逆向垂直整合」策略，不僅深化既有一條龍營運體系，更同步向上整併原料端、向下掌握多元通路，並在橫向上擴大可合作與整併的廠商基礎，使營運規模得以加速拓展。

目前世紀民生*已成功建構涵蓋產品研發、智慧製造、數位行銷與多元通路的一條龍銷售體系，不僅擴大保健與保養產品的市場觸及面，也有效提升從需求掌握、產能配置到銷售轉化的整體效率。在電商平台、內容導購、會員系統與製造端整併後的架構下，旗下外泌體保健與相關保養產品得以在直播、電商與實體通路間快速放量，讓產品上市節奏、行銷投放與庫存調度更具彈性，為整體營運規模成長提供穩定動能。

展望未來，世紀民生*維持審慎樂觀看法。隨著逆向整合策略逐步成形，世紀民生*也於今年正式啟動「鳳凰計畫 2.0」，發展重心將由事業版圖擴張，轉向既有數據與技術資產的加速變現。為進一步強化整體服務鏈完整度，世紀民生*近期更將「產品、數據與服務」深度融合，透過併購整合華瀚、晨陽與金豐三家保經公司，共同組成「台保大聯盟」，結合超過2,000人的專業業務團隊與數位保險布局，正式建構從預防保健到金融風險保障的完整服務鏈。世紀民生*未來將持續鎖定健康管理、寵物護理、銀髮經濟等具非景氣循環特性的市場，並以 AI 為核心，將生技、金融、流量與製造等價值鏈串聯為能持續自我增值的資產池，朝向具備高度資本效率與整合速度的 AI 智慧新零售與智慧大健康平台邁進，正式開啟下一階段的成長循環。