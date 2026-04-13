世紀民生3月營收年增率132% 北基加油站年增率41.47％
北基加油站(8927)2026年3月合併營收達15.82億元，年增41.47％。另外，世紀民生(5314)公布3 月合併營收為4.50億元，年增132.52％。（攝影／鄭國強）
世紀民生(5314)公布3 月合併營收為4.50億元，月增31.02％、年增132.52％；累積 2026 年第一季合併營收達12.83億元，較去年成長171.52％，3月、1Q營收創歷年同期新高的好成績，主要來自於保健食品銷售表現持續暢旺，第一季，保健食品相關產品之營收比重達28％，其銷售業績絕對金額明顯年增46％， 顯示集團在電商平台、會員經營與內容導購等「鳳凰計畫2.0」的深度整合與AI大健康生態圈佈局效益展現。
佈局「低空經濟」，3月營收年增132.52％
此外，世紀民生表示，佈局在「低空經濟」與無人機應用領域業務，已正式開發出新一代邊緣運算AI智慧無人機，係由旗下目前最新Orion-MI規格之無人機，整合自行開發的 AI 影像辨識與自動導航系統。另外用於高樓救火的繫留消防無人機也正在開發中。未來無人機佈局預期將與現有的「AI 大健康生態圈」產生強大協同效應：可應用於長照社區的緊急醫療物資配送，或作為智慧防災、環境監測的空中節點，實現從平面到立體的立體化服務網絡。目前新品研發進度順利，正進行最後階段的系統壓力測試，將有機會為公司未來營收成長注入全新的科技動能。
北基加油站(8927)2026年3月合併營收達15.82億元，月增116.76％、年增41.47％，創歷年同期新高。累計2026年第一季合併營收33.64億元，年增29.84％，同步改寫歷年同期新高水準。
認列處分土地收益，北基3月營收創歷年同期新高
北基表示，3月及第一季營收雙雙創高，主要受惠集團於去年第四季起推進資產活化策略，透過盤點既有資產、優化資產配置與加速土地處分進度，逐步釋放資產價值，3月受惠認列高雄市鼓山區龍中段21-1地號不動產處分案，總出售金額達7.41億元，挹注旗下土地建設業務規模進一步放大。此外，目前仍持續推進高雄市三民區澄東段共計4筆土地之處分與認列進度，若相關程序順利完成，預期有機會於第二季挹注營收表現，為集團帶來資產活化效益與現金流入，提升整體財務體質與資本運用彈性。
北基進一步表示，旗下核心油品事業亦維持穩健營運表現，隨著近期國際油價受地緣政治局勢升溫影響加劇油價格走升，創造油品事業正面效益，北基在既有完善庫存管理機制與採購策略上，搭配全台共計83站加油站之通路佈局優勢，核心油品事業營運保持穩健動能，另一方面，北基仍秉持優化站點營運效率與服務品質，亦同步強化會員經營、異業合作及數位化管理平台建置，提升單站經營效益與客戶黏著度，穩步提升全台油品市場佔有率。
全國加油站單月營收20億，創19個月新高
展望2026年第二季，北基持審慎樂觀看法。除持續推進高雄三民區澄東段土地處分認列進度外，亦將檢視並活化旗下資產組合，以提升整體資產運用效率與資本效益，其次，在油品事業方面，隨著夏季用油旺季到來、以及民生消費活動逐步升溫，可望帶動加油站來客數與油品銷售表現穩健提升。北基仍持續整合集團多元事業資源、精進營運效率與提升資本配置效益，穩步強化整體營運韌性與長期良好發展。
全國加油站3月營收達到20.4億元，比2月多5億元，較去年3月微幅增加0.39％，創19個月新高，目前全台有 112 個服務據點，在全台加油站市占率約4.4％。旗下加油站也加速轉型，走向油電混合，有電動汽車充電的「全國特急電」目前全台至少有5座電動車快充站，共10樁、20槍，包括台北市重慶北路高速公路交流道附近的加油站、內湖港墘路、台中市文心南路等。
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