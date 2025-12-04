世紀淫魔艾普斯坦「愛之島」，更多影像被曝光！房間布置超詭異。圖／翻自@OversightDems

被稱為「世紀淫魔」的美國已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein），生前爭議問題持續至今，更演變成政治問題，美國國會參眾兩院在11月18日一致通過公布艾普斯坦所有檔案的法案，美國總統川普隨後也完成總統簽署的程序。由於艾普斯坦曾和川普過從甚密，因此現在民主黨也抓著艾普斯坦的案子來緊咬川普，本月3日民主黨還公布更多艾普斯坦「愛之島」的更多內部影像。

艾普斯坦被指控生前是專營高級政商名流的性愛掮客，民主黨公布他在美屬維京群島上，擁有一座私人「愛之島」，打造高級豪華公寓，供政商名流享樂。影像可見，豪宅內配備應有盡有，包括三溫暖、高級圖書室、會議室、高級臥室等，而且還有一個牙醫室，但該房間的佈置相當詭異，牆上掛有許多人臉像，乍看令人毛骨悚然。

艾普斯坦的性愛醜聞，在2015年開始就陸續被爆出，艾普斯坦在2019年7月遭到二度逮捕， 之後被關押於紐約曼哈頓大都會拘留中心。但令人意外的是，艾普斯坦隨即在同年8月於獄中暴斃，雖然當時官方公布他是輕生，但由於時機點太過敏感，因此「被自殺」推論也喧囂塵上。

由於過去艾普斯坦經手的「性奴」相當多人，因此現在也有一些受害女性願意出來作證或爆料。一名自稱曾是艾普斯坦的年輕性奴，過去多次且長期遭艾普斯坦性虐的吳瑞娜（Rina Oh），在日前就爆料艾普斯坦的生殖器是「5公分小檸檬」，她推測可能因為艾普斯坦有性變態傾向，導致他的生殖器發育不全。

艾普斯坦(右1)的生殖器部位，確實都比其他男性來得「小包」。圖／翻自《紐約郵報》

另外一段發生在2009年，艾普斯坦處理官司的影片也看到，受害者代表律師對艾普斯坦直問：「先生，這是真的嗎？大家都說你的生殖器像雞蛋？」接著艾普斯坦律師趕緊打斷這個問題，並表示若繼續問下去，那他們將會讓取證的階段暫停。而後受害者律師又快速說了一句：「受害者稱你的生殖器像鵝卵狀，底部粗但頭細小，所以她們形容為『蛋形』。」

不過令人遺憾的是，艾普斯坦受害者之一的薇吉妮亞‧吉佛瑞（Virginia Giuffre）於今年4月自殺，她的哥哥羅伯茲（Sky Roberts）在法案投票通過後，情緒激動地偕妻子亞曼達（Amanda）步出議場，亞曼達也說：「我們想念薇吉妮亞，這正是她奮鬥的目標。」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



