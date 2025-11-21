世紀破冰！郭台銘現身鴻海科技日 劉揚偉： 非常感謝他

劉揚偉(右起)說，郭台銘今天的出席，顯示出他對鴻海科技日的強力支持。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)今日台北南港展覽館一館舉辦集團年度科技日活動，董事長劉揚偉上午10時進行開場致詞，攜手創辦人郭台銘共同登台，許久未在螢光幕前露面的郭台銘白髮蒼蒼，儘管一語不發，但此次兩人破冰合體，也讓台下參與群眾格外感到驚喜。

劉揚偉說，郭台銘今天的出席，顯示出他對鴻海科技日的強力支持，「我真的非常感謝，也想向他獻上我最深的敬意。這是非常特別的時刻，我想，如果沒有我們的創辦人，鴻海就不會是今天這個樣子。所以再一次，我非常感謝我們創辦人在過去五十多年來的辛勞，讓鴻海能夠成為今天的樣貌。」

劉揚偉說，回顧鴻海過去30年打造的終端產品，種類超過1000多種，包括智慧手機、伺服器、顯示器、網通設備、電動車、消費性電子，冗長的清單還可以繼續列下去。每次大家看到這些產品，反應永遠都是「哇，這麼多！」且市場反應都很好，但仍然有很多人覺得鴻海只是一家系統(組裝)公司。

劉揚偉強調，今天想讓外界看到，「鴻海只是代工廠」的認知是不完整的，垂直整合已經成為集團業務的一大強項。「我們的公司是建立在技術、製造能力、以及製程工程這三大基礎上」，這些能力，就是鴻海用來打造未來的根本。

