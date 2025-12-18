世紀組台保大聯盟 布局數位保險拚明年上櫃
[NOWnews今日新聞] 世紀民生擴大版圖動作頻頻，日前宣布公開收購萬年清後，昨（18）日公告再投資子公司台保大投資控股，持股比例逾七成。董事長張祐銘表示，世紀民生*分階段整合華瀚、晨陽、金豐三家保經公司，預計斥資4.5億元、取得過半股權，組成「台保大聯盟」；已取得網路保險銷售資格，要為明年即將開放的數位保險公司提前布局，力拚於明年推動上櫃。
世紀民生子公司台保大17日公告取得金豐有價證券，世紀民生累積投資台保大2.1億元，取得絕對主導權。張祐銘表示，金豐加入替聯盟挹注了強大戰力；金豐成立至今已逾30年，旗下涵蓋企業管理顧問與保險經紀事業，在台灣及中國大陸設有多處服務據點，包括行政中心、營業處及顧問公司，長期深耕企業經營風險轉嫁與個人生涯風險規劃。
金豐指出，保險經紀最大優勢在於商品多元，能依客戶需求客製化規劃，已成為市場主流發展方向。目前金豐亦持續加大後勤與科技投資，建置完整行政支援系統、AI智能秘書、雲端行銷與培訓平台，並發展完善教育體系，協助業務團隊快速成長。
目前金豐的「管理顧問＋保險經紀」複合服務模式，已成功切入企業客戶與高資產族群，服務內容涵蓋企業安定責任準備金、職災與撫恤金規劃、退休與資產傳承規劃，以及理賠協助、保單貸款與契約變更等多元服務。「台保大聯盟」未來將結合AI科技、雲端行銷與教育訓練平台，提升業務效率與服務品質，強化競爭門檻。
世紀民生*的母公司上曜集團近年加速企業轉型，從傳統製造業出發，策略性跨足高端房地產開發，並延伸布局化工、生技、無人機及金融保險等多元產業，透過上下游與橫縱向整合，打造完整事業生態系。市場法人認為，上曜集團積極切入數位金融與保險服務，有助於提升集團整體成長動能。
瞄準算力缺水瓶頸 世紀、斐成公開收購萬年清條件已達標
世紀民生AI智慧穿戴戒指醫療展亮相 健康數據拚應用數位保險
跨足治水！上曜集團旗下世紀、斐成每股33.525元 公開收購萬年清
