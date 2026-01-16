世紀綠能伴老圍爐，關懷孤老馬上幸福。（華山基金會提供）

記者陳華興／桃園報導

農曆春節將近，為了讓孤老感受有家人的溫暖，華山基金會特於一月十五日(四)邀請世紀綠能工商餐飲管理科學子大秀廚藝，在學校餐廳備齊十道年菜佳餚，陪著十六位孤單無依的長輩圍爐吃團圓飯，感受年節團聚氛圍。

活動當天，幼保科學生以青春舞蹈炒熱現場氣氛，現場也邀請長輩進行樂活律動活絡筋骨，餐飲科學生發揮專業所學，以馬年為主題親手烹煮十道年菜佳餚，一同陪伴長輩圍爐用餐，獨居大溪八十二歲的黃奶奶，先生過世後獨居至今，都快忘了圍爐團圓吃年夜飯是甚麼滋味，能相聚相伴圍爐共享美味佳餚，對黃奶奶而言，不只是吃一餐飯，更重新找回記憶中熱鬧過節的珍貴時光。

世紀綠能工商陳崑玉校長，認同華山服務理念，期盼莘莘學子們能在服務中體認敬老、愛老、護老的意義，以身體力行回饋社會，藉此拋磚引玉號召各界響應認助孤老年菜及常年服務經費，一同關懷弱勢孤老，傳遞溫情。

華山基金會桃園地區目前服務超過一千位三失(失依、失能、失智)長輩，正推動二0二六「愛老人 愛團圓」公益計畫，在農曆春節前為孤老送上年菜關懷禮一千元/份及每月送愛到家服務經費一二五0元/月，目前募集不及五成，亟待各界大力協助，助孤老過節與平日到宅服務。愛心專線:(0三)三一六-五一三七盧小姐，劃撥帳號：一九八五二二四0 (戶名:華山基金會)勸募核准字號：一一五愛老人衛部救字第一一四一三六四五三八號 勸募期間一一馬五年一月一日至一一五年十二月三十一日「本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號」。