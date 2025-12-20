世紀綠能工商南向再突破 泰國帖詩琳學校來臺深化技職教育交流

泰國帖詩琳學校及猜也奔府37所中學籌組「赴臺3+4及產學合作學士班招生院校參訪團」一行24人訪問世紀綠能工商，為未來迎接泰國學生入學就讀做好提前熱身及交流。圖：李春台攝

桃園市世紀綠能工商因應僑委會「產學攜手合作僑生專班」政策，積極與東南亞國家拓展合作，繼11月6日與柬埔寨日興國際學校深度交流後，這個月初又迎來泰國帖詩琳學校及猜也奔府37所中學籌組「赴臺3+4及產學合作學士班招生院校參訪團」一行24人前來訪問，為未來迎接泰國學生入學就讀做好提前熱身及交流。這次前來參訪的帖詩琳聯盟學校中國研究中心基金會主席劉永榮表示，親眼看見世紀綠能工商斥巨資加緊趕工樓高8層共1200床的學生宿舍，讓自泰國遠道來台的學子能夠安心住宿，是未來他們到台灣就學的定心丸，也期望明年能夠順利迎接學生來世紀綠能工商開啟人生的新旅程。

世紀綠能工商校長陳崑玉表示，這次泰國帖詩琳聯盟學校，以及猜也奔府的教育局局長，以及其他幾所學校的校長過來參訪，主要的目的是希望做進一步的確認，因為這次參訪的代表之前已經來過，且對世紀綠能工商印象深刻，除了認為學校值得推薦外，因為帖詩林聯盟學校在當地是一所公立學校，要求也比較嚴謹，所以希望到要送學生來之前，學校校長必須要親自過來看，了解情況之後，他們才會放心。

世紀綠能投入巨資興建鋼骨結構，興建有1200個床位的宿舍，預計明年可竣工啟用。圖：李春台攝

陳崑玉指出，參訪團代表看到世紀綠能不斷在進步，上次參觀之後，他們希望學校能夠有學生宿舍，因為他們遠道送孩子過來，校方對家長也要負責任。這次參訪團再度來到世紀綠能工商，看到目前正在以鋼骨結構興建的的宿舍，而且是明年就可以竣工啟用完成，參訪代表們都覺得非常的放心。

這次代表帖詩琳學校聯盟到世紀綠能參訪的劉永榮表示，由於是透過僑委會來參訪世紀綠能，讓他覺得十分的安心有保障。此外，對於再度來到台灣，他們也明顯感到世紀綠能在陳校長的帶領下，學校的教學和整體面貌有很明顯的進步提升，對於安排泰國的孩子前來，劉永榮認為學校的努力讓整個生活環境更為友善，對於孩子們的適應有很大的助益。

劉永榮說，世紀綠能工商是產學合作，所學跟生產緊密結合，尤其是焊接相關的技術訓練，對於未來學生無論是要繼續升學或是投入職場就業，都是很好的養成基礎和訓練。圖：李春台攝

劉永榮強調，除了生活環境，另一個他們鍾情世紀綠能工商的地方就是科技。尤其是世紀綠能工商的強項，機械科、電腦繪圖以及焊接等等方面的養成訓練，讓他覺得，泰國的僑生可以來這邊就讀學習新的技術，將對他們的專業能力有很大的提升。劉永榮說，世紀綠能工商是產學合作，學生所學跟生產是緊密結合的，尤其是焊接相關的技術訓練，對於未來學生無論是要繼續升學或是投入職場就業，都是很好的養成基礎和訓練。

劉永榮最後強調，上一次來到學校還沒有看到學生宿舍，這次來就看到宏偉的鋼骨結構正在興建，這讓遠在泰國的學生父母們很安心，因為家長們普遍都認為，如果學生住在校外租屋，不論是安全或是學習，都有不可預知的隱憂，這次來台灣看到世紀綠能投入巨資興建鋼骨結構，興建有1200個床位的宿舍，代表團成員都相當高興，因為回到泰國後，可以跟學生的父母保證未來到學校有安全且舒適的宿舍可住，讓許多父母對於送孩子到台灣來就學的意願大大的增加。

陳崑玉向參訪團介紹世紀綠能工商的軟硬體建設和學校特色。中為泰國猜也奔府教育局長馬茉莉、左為帖詩琳學校中國研究中心基金會主席劉永榮。圖：李春台攝

陳崑玉說，如果泰國學生想來世紀綠能工商就讀，今年報名的期限到明年的1月底，如果泰國方面有意願的學校來得及完成報名作業，同時要通過A1以上的華語檢測，符合上述兩項條件的話，泰國學生最快明年的7月就可以來世紀綠能工商就讀，同時宿舍也將竣工啟用，剛好可以提供遠道而來的學子入住，為世紀綠能工商的新南向之路，打造了另一座嶄新的里程碑。

更多桃園電子報報導：

