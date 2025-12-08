世紀與斐成每股33.525元收購萬年清 折價42%

（中央社記者何秀玲台北8日電）上曜集團旗下世紀民生科技與斐成開發董事長張祐銘宣布，以每股33.525元收購工業廢水處理設備大廠萬年清，預定最低收購數量為939.6萬股、約45%股權，最高收購數量為1357.2萬股、約65%股權。

以萬年清5日收盤股價58.5元計算，折價率約42.7%；收購期間為12月10日至12月29日止，收購金額將花約新台幣3.15億至4.55億元。

張祐銘今天召開重大訊息記者會表示，完成收購後，萬年清仍維持上櫃，並納入世紀民生合併報表。

談到收購萬年清的想法，張祐銘說，隨著AI進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為「產業生死線」，不同於電力可跨區輸送，水資源具有在地僵固性，「沒有水，資料中心就得關停」，將比純科技股更具發展性。

他表示，此次由世紀與斐成聯手提出公開收購案，象徵上曜集團透過併購深化環保工程與半導體供應鏈布局，強化未來成長基礎。萬年清為工業廢水及有機廢氣處理的專業廠商，近年受惠半導體先進封裝產能擴張，已取得多張重要訂單，未來除了延續半導體需求外，更看好台灣廢水處理升級與廚餘能源化市場的成長潛力。

他說，併購完成後，萬年清技術將導入集團內開發的智慧建案及世紀民生的保健品智慧工廠。透過「世紀民生的AI運算」、「斐成的場域建設」、「萬年清的水資源治理」三方整合，集團將具備輸出AI綠色園區統包方案能力，期望搶攻台商回流及東南亞設廠的龐大商機。（編輯：楊蘭軒）1141208