世紀血案取材林宅血案掀波 楊小黎李千娜簡嫚書致歉

（中央社記者洪素津台北7日電）電影「世紀血案」拍攝以「林宅血案」為主軸，卻未獲得林義雄等人授權。電影主演楊小黎、李千娜、簡嫚書今天都發文致歉，並表示不知電影沒有取得當事人授權。

1980年2月28日時因美麗島事件遭羈押中的林義雄住家發生「林宅血案」，造成林家3死1重傷悲劇，至今真相未明。監察院於2023年2月通過「林宅血案結案報告」，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失，糾正行政院等、要求繼續追查，報告並直指「國家暴力的受難者及其家屬有知道真相的權利，沒有真相就沒有和解」。

表明取材「林宅血案」的電影「世紀血案」主演群楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏，1日舉行殺青記者會，記者會其中部分談話以及電影製作未取得當事人及家屬授權，引發爭議。

楊小黎今天在社群媒體上致歉且提及自身想法，她說，最初洽談時製作方強調透過史料與不同立場呈現，楊小黎也依照指令完成拍攝，拍攝完才詢問製作方，是否已取得當事人或家屬的同意，沒想到得到的答案是沒有，「在得知這個事實後，我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提」。

楊小黎坦言，如果一開始就得知此事，會直接拒絕出演這個作品，「我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉」。

簡嫚書同樣也在社群媒體上致歉，簡嫚書坦言沒有全面了解林家案件始末，當時以劇本判斷誤以為是伸張正義的劇本，所以才答應接演，簡嫚書也說自己難辭其咎。

不過簡嫚書提出當時與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，在記者會後才知道製作方疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。

簡嫚書表示，在這段期間與與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。簡嫚書痛心自己成為加害人之一且深感羞愧，她坦言除了道歉也將採取實際行動，「製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續」。

李千娜提到此片製作人郭木盛是過去拍戲而認識的前輩，自己因對這個角色共感所以接演，但忽略了事實本質，僅以經驗和對人的信任接受邀請，隨後才知道電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝。

李千娜說，自己沒有清楚查證，責無旁貸，同時也會針對此合作啟動更明確的調查和後續處理，也為未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害，致上最大的歉意，現在李千娜會把參與此片的全數片酬捐贈給林義雄、方素敏創辦的慈林教育基金會，強調並非為了換取諒解或平息爭議，而是希望能表達最基本的歉意。（編輯：林恕暉）1150207