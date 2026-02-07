世紀血案大炎上 綠委稱新觀點擦不掉血跡

▲立委陳培瑜評論《世紀血案》，表示有些血跡，是無論用多少新觀點都擦拭不掉的重量。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史上「林家血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料拍攝前未取得林義雄與家屬同意，此外導演祖父為過去就是警總發言人，加上演員受訪時脫口稱「沒那麼嚴重」，種種爭議遭炎上。對此民進黨立委陳培瑜今（7）日表示，對於林義雄與倖存的家屬而言，這是40年來每天睜開眼都要面對的痛楚，是真實發生在這塊土地上的悲劇，「有些血跡，是無論用多少『新觀點』都擦拭不掉的重量」。

陳培瑜表示，改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影殺青。作為主演之一的演員，在受訪時竟脫口而出「如果重啟（調查），好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。

「沒那麼嚴重？」陳培瑜說，說明1980年2月28日，正值美麗島事件大審期間，林義雄身陷囹圄。光天化日之下，兇手闖入林宅，對著手無寸鐵的老弱婦孺痛下殺手。林義雄60歲的母親身中14刀慘死，7歲的雙胞胎女兒亮均、亭均各被刺殺一刀斃命，9歲的長女奐均身受重傷，三條人命，祖孫三代，鮮血染紅了地板。這是在極權監控體制下的滅門慘案。

陳培瑜表示，演員為了宣傳電影，或許需要尋找新的切入點，或者試圖傳達電影想要提供的「不同視角」。但這並不代表可以為了「翻案」或「詮釋」，扭曲客觀存在的血腥事實。當劇組被質疑未經家屬同意便進行拍攝時，演員非但沒有展現出應有的謙卑與謹慎，反而用「很開心、很安心」來形容拍攝過程，甚至輕描淡寫地解構這個悲劇。

陳培瑜說，林宅血案至今未破，兇手未明，正義未得伸張。對於林義雄與倖存的家屬而言，這是40年來每天睜開眼都要面對的痛楚，是真實發生在這塊土地上的悲劇，「有些血跡，是無論用多少『新觀點』都擦拭不掉的重量」。

