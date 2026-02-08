（世紀血案專題3）黃河太機車夏騰宏正直得傻 「台灣稀有演員」淪祭旗的生存災難

〔記者廖俐惠／專題報導〕《世紀血案》爭議爆發後，不少網友逆風力挺黃河、夏騰宏，因為翻開兩人過去的作品，是台灣影視圈中罕見願意接下台灣歷史、政治劇的演員。一名曾與《世紀血案》眾演員合作過的業界人士，特別點名這兩位台灣30代的男演員是「稀有動物」，更擔心他們未來兩面不是人。

黃河現年36歲，18歲就以出道作《危險心靈》奪下金鐘戲王，夏騰宏則是34歲，在演藝圈深耕多年，曾經演出政治劇《國際橋牌社》，他演出的電影《左撇子女孩》更代表台灣參戰奧斯卡。兩人的共通點是，他們都是演藝圈中罕見不避諱演出台灣史劇、政治劇的演員，黃、夏接演的台劇《星空下的黑潮島嶼》，取材自白色恐怖真實歷史，聚集在綠島的政治受難者的故事，在去年的金鐘獎上橫掃6獎，成為戲劇類大贏家。

廣告 廣告

這次接演《世紀血案》，一個演林義雄、一個演施明德，兩位都是在台灣民主史上擁有舉足輕重地位的人物，夏騰宏表示：「林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是艱難的挑戰與選擇。」黃河則說：「當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。」

如今兩人雙雙中箭落馬，卻有不少業界人士以及觀眾逆風為他們發聲。業界人士直言：「這些演員有夠倒楣！大家把他們鬥臭之後，台派就不敢找他們，他們要怎麼辦？有個汙點在上面。」擔心這樣只會趕跑好演員。

業界人士為兩人工作態度掛保證，強調都是很優秀的演員，黃河對工作態度嚴謹，有目共睹，在道歉聲明中，他稱有表達想拜訪施明德家屬的意願，但劇組聲稱對方不方便，因此尊重家屬，事後才知道根本沒有獲得當事人授權。

業界人士指出：「黃河是非常認真的演員，黃河的聲明寫得真的滿好的，完全是我認識的黃河，他們經紀公司非常謹慎，很機車，一定要怎樣怎樣，非常難搞、什麼都要管，我想他們這次一定氣瘋。」至於夏騰宏，業界人士稱他其實傻呼呼的，很正直、乖乖做事，所以才會全然相信劇組，直言兩人根本就是池魚之殃。

【看原文連結】

更多自由時報報導

《世紀血案》懶人包／為什麼會引發爭議 製作公司老闆是中國CEO？

黃河夏騰宏勇敢演台灣史劇卻出事！網曝陰謀論：讓他們不敢再演

《世紀血案》導演徐琨華停工道歉！忽略警總之孫身分：傷害林義雄

林義雄長女遭砍6刀重傷！林奐均血案生還「勇奪金曲獎」 陶晶瑩哽咽致敬片段曝光

