世紀血案導演道歉！驚吐這原因缺席殺青記者會 即刻全面退出後製作業

記者鄭尹翔／台北報導

《世紀血案》。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

電影《世紀血案》因改編自「林宅血案」，卻未取得前立委林義雄及家屬同意而引發爭議，繼多位演員接連道歉後，導演徐琨華也於今（8）日晚間正式發表聲明致歉。他在聲明中說明自己缺席殺青酒記者會並非刻意迴避，而是「未被邀請、也不知有記者會安排」，首度回應外界質疑。

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《世紀血案》爭議延燒多日，主演群包含楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書等人已先後在社群平台發聲致歉，強調尊重受害者家屬感受。今日稍早，參演演員 Junior（韓宜邦）與夏語心也打破沉默道歉，晚間則由導演徐琨華親自出面說明整起事件的來龍去脈。

徐琨華在聲明中表示，自己於 2025 年 8 月接獲製片人郭木盛遞交劇本，並在出品人蘇敬軾的說明下，理解為「尊重林義雄不願再談家門不幸」的前提推進電影工作。他坦言，當初認為劇本對林義雄及其家人多為正面描寫，卻忽略了「未取得當事人與家屬同意」本身即是關鍵問題，對此向林義雄及家屬表達最誠摯的歉意。

對於演員與工作人員遭到波及，徐琨華也表示深感自責，強調多數演員是因信任他而參與演出，卻未能保護大家免於爭議，呼籲外界不要再將矛頭指向演員與幕後團隊。他也提到，自己身為受雇導演，在製作過程中並無實際決策權，但當點頭接下導演工作時，就必須對作品的社會觀感負起責任。

徐琨華最後宣布，為表達對林義雄的歉意，將即刻暫停參與《世紀血案》所有後製工作，並承擔外界所有指教。他也向社會大眾致歉，坦言自己在創作自由與歷史傷痕之間的拿捏仍不夠成熟，盼未來能在尊重與對話的前提下，重新思考影像創作的責任與界線。

世紀血案導演道歉全文。（圖／徐琨華提供）

