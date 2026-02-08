世紀血案炎上 柯P轟民進黨執政18年沒真相

▲被問及《世紀血案》爭議，柯文哲批評民進黨執政18年沒真相，「我實在是不想聽」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，一連串的爭議遭炎上，民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日表示，歷史事件最好是能跨過去，讓台灣繼續往前走，這也是為什麼民眾黨要在228舉辦「一日北高」，更討厭每天都在搞那些悲情，批評民進黨執政18年，還跟大家說沒有真相，「我實在是不想聽」。

對於《世紀血案》一連串風波被炎上，柯文哲今日受訪說，歷史事件最好盡快跨過去，因為重要還是要往前看。

柯文哲說，長期以來對228轉型正義個人意見，過去民進黨歷經前總統陳水扁8年、蔡英文8年與總統賴清德快2年，加起來18年，18年後還跟大家講說沒有真相「我實在是不想聽」。

柯文哲表示，應該歷史往前看，不是說要遺忘歷史，但應該盡快做總結，台灣要往前走 ，這是為什麼民眾黨在228時舉辦「一日北高」，用比較正面活動來取代，更討厭每天都在搞那些悲情，特別是不要消費過去受害者，盡快跨過去往前走，才是面對歷史正確的態度。

