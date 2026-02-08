世紀血案燒政界！綠：抵制 藍：還真相 白：別消費

被問到電影世紀血案取材林宅血案，柯文哲神色凝重。（圖／東森新聞）





電影〈世紀血案〉的爭議從娛樂圈燒到了政界，有民進黨立委指出，製片商背景複雜，質疑中資介入、扭曲台灣歷史，因此呼籲國人應該抵制！不過民眾黨創黨主席柯文哲認為，不要消費過去的受害者，歷史應盡快總結，台灣還是要往前走。

被問到電影世紀血案取材林宅血案，柯文哲神色凝重，直指從阿扁、小英到現在賴總統執政加起來18年，不能再講沒真相！

民眾黨創黨主席柯文哲：「18年後你還跟大家講說，沒有真相沒有什麼，我實在是不想聽，我不是說要遺忘歷史，但是應該盡快做一個總結，然後台灣還是要往前走。」

如今電影爭議變成政治攻防，民進黨立委紛紛喊，要抵制這部片！立委（民）陳培瑜：「製作單位還有出資方，還有導演還有所有的演員，必須站出來公開道歉，並且公開承諾，以後電影將不會上架。」

林家血案的真相到底為何？其實監察院曾在2023年，公布的結案調查報告中，雖然否定所稱「黨外或台獨人士涉案」，但也揭露，當時政府為了轉移焦點而編造假線索，甚至民國109年促轉會依國安局解密檔案，還發現當時的情治機關湮滅錄音帶等關鍵證據，而這部電影的還原方式，挨轟觀點是再現黨國栽贓！綠委繼續開罵，製片商背景一點也不單純。

立委（民）林楚茵：「最可怕的是，這是中國人加上中資，正在重寫台灣的歷史，世紀血案拍的，是台灣最沉重的國家暴力。」

世紀血案的製片商「費思兔」資本額只有3萬元，負責人蘇敬軾被踢爆，曾擔任中國肯德基掌門人、中國事業部主席兼首席執行官等。

立委（民）林楚茵：「費思兔之前也拍過，另外一部電影叫幻術，被質疑扭曲了319槍擊案，涉嫌指控李登輝前總統是元兇。」

立委（國）林沛祥：「尊重家屬，解開密件，還原真相。」

電影世紀血案的爭議從娛樂圈燒到政界，現在就連這部片到底算不算國片，都是爭論點。



